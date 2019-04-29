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Уровень Kapro 986-41P Геркулес (3 глазка, 800 мм)
4.0
1
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Строительные уровни
    Уровень Kapro 986-41P Геркулес (3 глазка, 800 мм)
    Арт. Х131616163
    4.0
    1
    Уровень Kapro 986-41P Геркулес (3 глазка, 800 мм)

      Уровень Kapro 986-41P Геркулес (3 глазка, 800 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х131616163
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Kapro
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Погрешность, мм/м
      		0.5
      Наличие магнита
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Уровень KAPRO 986-41Р Геркулес (3гл., 800 мм) – это измерительный прибор профессионального класса, произведенный в Израиле. Функция заключается в выявлении отклонений разных объектов по вертикали и горизонтали. Высокая прочность и долговечность обеспечат эффективную эксплуатацию инструмента на строительных площадках, в монтажных работах и производстве. За ударопрочность отвечает корпус, выполненный из алюминия – материала, устойчивого к повреждениям от падений и ударов, а также кручения и изгиба.

        Преимущества

        • Длина устройства – 800 мм
        • Отверстие в основании для надежного удержания
        • Жидкость в капсулах обеспечивает легкую считываемость с глазков