Уровень Kapro 986-41P Геркулес (3 глазка, 800 мм)
Арт. Х131616163
Характеристики
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Производитель
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
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Погрешность, мм/м
|0.5
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Наличие магнита
|Нет
- Уровень KAPRO 986-41Р Геркулес (3гл., 800 мм) – это измерительный прибор профессионального класса, произведенный в Израиле. Функция заключается в выявлении отклонений разных объектов по вертикали и горизонтали. Высокая прочность и долговечность обеспечат эффективную эксплуатацию инструмента на строительных площадках, в монтажных работах и производстве. За ударопрочность отвечает корпус, выполненный из алюминия – материала, устойчивого к повреждениям от падений и ударов, а также кручения и изгиба.
Преимущества
- Длина устройства – 800 мм
- Отверстие в основании для надежного удержания
- Жидкость в капсулах обеспечивает легкую считываемость с глазков