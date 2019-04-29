Уровень Kapro 986-41P Геркулес (3 глазка, 800 мм)

Преимущества

Длина устройства – 800 мм

Отверстие в основании для надежного удержания

Жидкость в капсулах обеспечивает легкую считываемость с глазков

Уровень KAPRO 986-41Р Геркулес (3гл., 800 мм) – это измерительный прибор профессионального класса, произведенный в Израиле. Функция заключается в выявлении отклонений разных объектов по вертикали и горизонтали. Высокая прочность и долговечность обеспечат эффективную эксплуатацию инструмента на строительных площадках, в монтажных работах и производстве. За ударопрочность отвечает корпус, выполненный из алюминия – материала, устойчивого к повреждениям от падений и ударов, а также кручения и изгиба.