Строительный уровень Kapro Plumbsite Hercules 986-44-200
Арт. Х131616167
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Израиль
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Родина бренда
|Израиль
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
- Строительный уровень KAPRO 986-44Р Геркулес (4гл., 2000 мм) – это измерительный инструмент профессионального уровня, который предназначен для определения отклонений разных поверхностей и объектов: как по вертикали, так и по горизонтали. Для этого прибор оснащен глазками, при создании которых использовалось специальное масло NITE-GLO: оно характерно тем, что его легко различить в условиях слабой освещенности. Устройство эргономично: в его корпусе есть сквозное отверстие, которое можно использовать в качестве рукоятки. Также присутствуют заглушки по бокам, за которые инструмент подвешивается в процессе хранения и транспортировки. Колба расположена таким образом, что информация с нее считывается с нескольких сторон.
Преимущества
- Колбы из полиакрила устойчивы к механическим повреждениям
- Торцевые накладки гасят урон при падениях
- Оптимально подойдет для эксплуатации на стройплощадке
- Диапазон длин 40 см - 250 см
- Удобство и комфорт при разметочных работах
- Прочность
- Светоустойчивость
- Точность 0,5 мм/м - 0,0290