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Строительный уровень Kapro Plumbsite Hercules 986-44-200
4.3
3
Найти аналог
Строительные уровни
    Строительный уровень Kapro Plumbsite Hercules 986-44-200
    Арт. Х131616167
    4.3
    3
    Строительный уровень Kapro Plumbsite Hercules 986-44-200
    Строительный уровень Kapro Plumbsite Hercules 986-44-200
      Строительный уровень Kapro Plumbsite Hercules 986-44-200
      Строительный уровень Kapro Plumbsite Hercules 986-44-200

      Строительный уровень Kapro Plumbsite Hercules 986-44-200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х131616167
      4.3
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Kapro
      Страна производства
      		Израиль
      Родина бренда
      		Израиль
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Строительный уровень KAPRO 986-44Р Геркулес (4гл., 2000 мм) – это измерительный инструмент профессионального уровня, который предназначен для определения отклонений разных поверхностей и объектов: как по вертикали, так и по горизонтали. Для этого прибор оснащен глазками, при создании которых использовалось специальное масло NITE-GLO: оно характерно тем, что его легко различить в условиях слабой освещенности. Устройство эргономично: в его корпусе есть сквозное отверстие, которое можно использовать в качестве рукоятки. Также присутствуют заглушки по бокам, за которые инструмент подвешивается в процессе хранения и транспортировки. Колба расположена таким образом, что информация с нее считывается с нескольких сторон.

        Преимущества

        • Колбы из полиакрила устойчивы к механическим повреждениям
        • Торцевые накладки гасят урон при падениях
        • Оптимально подойдет для эксплуатации на стройплощадке
        • Диапазон длин 40 см - 250 см
        • Удобство и комфорт при разметочных работах
        • Прочность
        • Светоустойчивость
        • Точность 0,5 мм/м - 0,0290