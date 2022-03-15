Строительный уровень Kapro Plumbsite Hercules 986-44-200

Преимущества

Колбы из полиакрила устойчивы к механическим повреждениям

Торцевые накладки гасят урон при падениях

Оптимально подойдет для эксплуатации на стройплощадке

Диапазон длин 40 см - 250 см

Удобство и комфорт при разметочных работах

Прочность

Светоустойчивость

Точность 0,5 мм/м - 0,0290

Строительный уровень KAPRO 986-44Р Геркулес (4гл., 2000 мм) – это измерительный инструмент профессионального уровня, который предназначен для определения отклонений разных поверхностей и объектов: как по вертикали, так и по горизонтали. Для этого прибор оснащен глазками, при создании которых использовалось специальное масло NITE-GLO: оно характерно тем, что его легко различить в условиях слабой освещенности. Устройство эргономично: в его корпусе есть сквозное отверстие, которое можно использовать в качестве рукоятки. Также присутствуют заглушки по бокам, за которые инструмент подвешивается в процессе хранения и транспортировки. Колба расположена таким образом, что информация с нее считывается с нескольких сторон.