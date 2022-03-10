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Строительный уровень Kapro Plumbsite Shark 920-10-80
5.0
2
4 910 ₽
Строительные уровни
  • Персональная скидка
Строительный уровень Kapro Plumbsite Shark 920-10-80
Арт. Х131616116
5.0
2
Строительный уровень Kapro Plumbsite Shark 920-10-80
Строительный уровень Kapro Plumbsite Shark 920-10-80
Строительный уровень Kapro Plumbsite Shark 920-10-80
Строительный уровень Kapro Plumbsite Shark 920-10-80
  • Персональная скидка
Строительный уровень Kapro Plumbsite Shark 920-10-80
Строительный уровень Kapro Plumbsite Shark 920-10-80
Строительный уровень Kapro Plumbsite Shark 920-10-80
Строительный уровень Kapro Plumbsite Shark 920-10-80

Строительный уровень Kapro Plumbsite Shark 920-10-80

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4 910 ₽
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    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 620 пунктов выдачи, 165 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. Х131616116
5.0
2

Характеристики

Производитель
Kapro
Тип
пузырьковый
Количество глазков, шт
2
Количество рукояток, шт
нет
Погрешность, мм/м
0.5
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 910 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 620 пунктов выдачи, 165 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Уровень PLUMBSITE SHARK 80 см KAPRO 920-10-80 применяется практически при любой работе. Например, полки, столешницы и ступени монтируются с его помощью. Он позволяет обнаружить отклонение поверхности от горизонтали или вертикали. Прибор исключает ошибки углового зрения при измерении вертикальных поверхностей. Уровень имеет встроенную ударопрочную полиакриловую колбу.  Благодаря двум резиновым вставкам разрешаются удары молотком для того, чтобы уравнять кирпичную кладку или керамическую плитку.

    Преимущества

    • Небольшой вес (570 г)
    • Удобство при разметочных работах
    • Защита колбы от протекания, растрескивания в случае падения
    • Устойчивость на изгиб и кручение
    • 2 глазка
    • Светоустойчивость
    • Электронно протестированная колба
    • Фрезерованная базовая поверхность
    • Длина 80 см
    • Точность 0,5 мм/м - 0,0290