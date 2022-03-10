Строительный уровень Kapro Plumbsite Shark 920-10-80

Преимущества

Небольшой вес (570 г)

Удобство при разметочных работах

Защита колбы от протекания, растрескивания в случае падения

Устойчивость на изгиб и кручение

2 глазка

Светоустойчивость

Электронно протестированная колба

Фрезерованная базовая поверхность

Длина 80 см

Точность 0,5 мм/м - 0,0290

Уровень PLUMBSITE SHARK 80 см KAPRO 920-10-80 применяется практически при любой работе. Например, полки, столешницы и ступени монтируются с его помощью. Он позволяет обнаружить отклонение поверхности от горизонтали или вертикали. Прибор исключает ошибки углового зрения при измерении вертикальных поверхностей. Уровень имеет встроенную ударопрочную полиакриловую колбу. Благодаря двум резиновым вставкам разрешаются удары молотком для того, чтобы уравнять кирпичную кладку или керамическую плитку.