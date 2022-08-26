Особенности и Преимущества:

Корпус инструмента изготовлен из ударопрочного пластика для надежной защиты внутренних узлов при ударах и падениях.

Складные опоры со ступенчатой регулировкой угла наклона для удобства использования лазерного уровня с ножками KAPRO 872.

Ручной режим для разметки под наклоном;

Механизм блокировки для защиты маятника во время транспортировки;

Визуальный и звуковой сигнал для положения вне диапазона самовыравнивания;

Функция автонивелирования с диапазоном работы ±5;

Обрезиненный корпус защитит прибор от случайных падений с небольшой высоты;

Ножки обеспечивают устойчивость лазерного уровня даже на неровной поверхности;

Сумка для удобства хранения и переноски изделия.

Комплектация:

Лазерный уровень.

Переходник на 5/8".

Сумка.

Коробка.

Лазерный уровень с ножками KAPRO 872 проецирует перекрещенные горизонтальную и вертикальную плоскости. Он предназначен для отделочных работ как внутри, так и снаружи помещений. При работе на улице можно использовать импульсный режим, который в сочетании с приемником увеличивает рабочую дальность до 50 метров. Прочные стальные ножки легко регулируются, позволяя установить прибор под углом и отрегулировать его по высоте. В комплект с лазерным уровнем входит переходник для установки на штатив с резьбой 5/8" (стандартная - 1/4").