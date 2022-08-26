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Лазерный уровень с ножками KAPRO 872
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень с ножками KAPRO 872
    Арт. X30308190
    5.0
    1
    Лазерный уровень с ножками KAPRO 872
    Лазерный уровень с ножками KAPRO 872
      Лазерный уровень с ножками KAPRO 872
      Лазерный уровень с ножками KAPRO 872

      Лазерный уровень с ножками KAPRO 872

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X30308190
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Kapro
      Габариты, мм
      		100x82x104
      Макс. рабочая температура, °С
      		45
      Мин. рабочая температура, °С
      		-10
      Напряжение питания, В
      		1.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лазерный уровень с ножками KAPRO 872 проецирует перекрещенные горизонтальную и вертикальную плоскости. Он предназначен для отделочных работ как внутри, так и снаружи помещений. При работе на улице можно использовать импульсный режим, который в сочетании с приемником увеличивает рабочую дальность до 50 метров. Прочные стальные ножки легко регулируются, позволяя установить прибор под углом и отрегулировать его по высоте. В комплект с лазерным уровнем входит переходник для установки на штатив с резьбой 5/8" (стандартная - 1/4").

        Особенности и Преимущества:

        • Корпус инструмента изготовлен из ударопрочного пластика для надежной защиты внутренних узлов при ударах и падениях.
        • Складные опоры со ступенчатой регулировкой угла наклона для удобства использования лазерного уровня с ножками KAPRO 872.
        • Ручной режим для разметки под наклоном;
        • Механизм блокировки для защиты маятника во время транспортировки;
        • Визуальный и звуковой сигнал для положения вне диапазона самовыравнивания;
        • Функция автонивелирования с диапазоном работы ±5;
        • Обрезиненный корпус защитит прибор от случайных падений с небольшой высоты;
        • Ножки обеспечивают устойчивость лазерного уровня даже на неровной поверхности;
        • Сумка для удобства хранения и переноски изделия.

        Комплектация:

        • Лазерный уровень.
        • Переходник на 5/8".
        • Сумка.
        • Коробка.