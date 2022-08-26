Лазерный уровень с ножками KAPRO 872
Арт. X30308190
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|100x82x104
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Макс. рабочая температура, °С
|45
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Мин. рабочая температура, °С
|-10
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Напряжение питания, В
|1.5
- Лазерный уровень с ножками KAPRO 872 проецирует перекрещенные горизонтальную и вертикальную плоскости. Он предназначен для отделочных работ как внутри, так и снаружи помещений. При работе на улице можно использовать импульсный режим, который в сочетании с приемником увеличивает рабочую дальность до 50 метров. Прочные стальные ножки легко регулируются, позволяя установить прибор под углом и отрегулировать его по высоте. В комплект с лазерным уровнем входит переходник для установки на штатив с резьбой 5/8" (стандартная - 1/4").
Особенности и Преимущества:
- Корпус инструмента изготовлен из ударопрочного пластика для надежной защиты внутренних узлов при ударах и падениях.
- Складные опоры со ступенчатой регулировкой угла наклона для удобства использования лазерного уровня с ножками KAPRO 872.
- Ручной режим для разметки под наклоном;
- Механизм блокировки для защиты маятника во время транспортировки;
- Визуальный и звуковой сигнал для положения вне диапазона самовыравнивания;
- Функция автонивелирования с диапазоном работы ±5;
- Обрезиненный корпус защитит прибор от случайных падений с небольшой высоты;
- Ножки обеспечивают устойчивость лазерного уровня даже на неровной поверхности;
- Сумка для удобства хранения и переноски изделия.
Комплектация:
- Лазерный уровень.
- Переходник на 5/8".
- Сумка.
- Коробка.