Уровень Mitax 1000 Reca+250M

Преимущества



Профиль выполнен из алюминия, обеспечивая малый вес, прочность

Магнит диаметром 16 мм фиксирует устройство на металлических поверхностях, трубах

Точность измерения при температурах -50...+41 °C

Строительный уровень MITAX 1000 RECA+ 250 M относится к ручным измерительным инструментам, ориентированным на профессиональное использование. Оптимально подойдет для интенсивной регулярной эксплуатации на строительных площадках, в ремонтных, монтажных работах.Страна производства модели – Финляндия. Оснащен двумя глазками, просматриваемыми с разных ракурсов: позволяет использовать в условиях ограниченного пространства. Есть возможность откалибровать глазки, чтобы сохранить точность измерительных работ после падений.