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Уровень Mitax 1000 Reca+250M
5.0
2
Найти аналог
Строительные уровни
    Уровень Mitax 1000 Reca+250M
    Арт. О00000004571
    5.0
    2
    Уровень Mitax 1000 Reca+250M
    Уровень Mitax 1000 Reca+250M
    Уровень Mitax 1000 Reca+250M
    Уровень Mitax 1000 Reca+250M
    Уровень Mitax 1000 Reca+250M
      Уровень Mitax 1000 Reca+250M
      Уровень Mitax 1000 Reca+250M
      Уровень Mitax 1000 Reca+250M
      Уровень Mitax 1000 Reca+250M
      Уровень Mitax 1000 Reca+250M

      Уровень Mitax 1000 Reca+250M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000004571
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Mitax
      Страна производства
      		Финляндия
      Родина бренда
      		Финляндия
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Строительный уровень MITAX 1000 RECA+ 250 M относится к ручным измерительным инструментам, ориентированным на профессиональное использование. Оптимально подойдет для интенсивной регулярной эксплуатации на строительных площадках, в ремонтных, монтажных работах.Страна производства модели – Финляндия. Оснащен двумя глазками, просматриваемыми с разных ракурсов: позволяет использовать в условиях ограниченного пространства. Есть возможность откалибровать глазки, чтобы сохранить точность измерительных работ после падений.

        Преимущества

        • Профиль выполнен из алюминия, обеспечивая малый вес, прочность
        • Магнит диаметром 16 мм фиксирует устройство на металлических поверхностях, трубах
        • Точность измерения при температурах -50...+41 °C