Уровень Mitax 1000 Reca+250M
Арт. О00000004571
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Финляндия
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Родина бренда
|Финляндия
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|2
- Строительный уровень MITAX 1000 RECA+ 250 M относится к ручным измерительным инструментам, ориентированным на профессиональное использование. Оптимально подойдет для интенсивной регулярной эксплуатации на строительных площадках, в ремонтных, монтажных работах.Страна производства модели – Финляндия. Оснащен двумя глазками, просматриваемыми с разных ракурсов: позволяет использовать в условиях ограниченного пространства. Есть возможность откалибровать глазки, чтобы сохранить точность измерительных работ после падений.
Преимущества
- Профиль выполнен из алюминия, обеспечивая малый вес, прочность
- Магнит диаметром 16 мм фиксирует устройство на металлических поверхностях, трубах
- Точность измерения при температурах -50...+41 °C