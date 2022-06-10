Преимущества

Современный дизайн

Профессиональное качество MITAX 1200 ERGO 360 E1200

Двойная анодированная обработка

Мощный алюминиевый профиль

Уровень не содержит спирт, поэтому может работать при экстремальных температурах от -50 до +40 градусов

Ребристая поверхность и усиленный профиль для дополнительной жесткости

Эргономичная форма

Резиновая накладка для надежного захвата

Погрешность: 0.5 мм/м

Строительный усиленный уровень MITAX 1200 ERGO 360 E1200 представляет собой высокоточную профессиональную модель. Погрешность: 0.5 мм/м. Сверхпрочный корпус устойчив к падениям и другим механическим воздействиям. Данная модель оснащена тремя акриловыми пузырьками. Они устойчивы к повреждениям.