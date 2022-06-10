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Уровень Mitax 1200 ERGO 360
5.0
2
Найти аналог
Строительные уровни
    Уровень Mitax 1200 ERGO 360
    Арт. О00000004556
    5.0
    2
    Уровень Mitax 1200 ERGO 360
    Уровень Mitax 1200 ERGO 360
    Уровень Mitax 1200 ERGO 360
      Уровень Mitax 1200 ERGO 360
      Уровень Mitax 1200 ERGO 360
      Уровень Mitax 1200 ERGO 360

      Уровень Mitax 1200 ERGO 360

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000004556
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Mitax
      Страна производства
      		Финляндия
      Родина бренда
      		Финляндия
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Строительный усиленный уровень MITAX 1200 ERGO 360 E1200 представляет собой высокоточную профессиональную модель. Погрешность: 0.5 мм/м. Сверхпрочный корпус устойчив к падениям и другим механическим воздействиям. Данная модель оснащена тремя акриловыми пузырьками. Они устойчивы к повреждениям.

        Преимущества

        • Современный дизайн
        • Профессиональное качество MITAX 1200 ERGO 360 E1200
        • Двойная анодированная обработка
        • Мощный алюминиевый профиль
        • Уровень не содержит спирт, поэтому может работать при экстремальных температурах от -50 до +40 градусов
        • Ребристая поверхность и усиленный профиль для дополнительной жесткости
        • Эргономичная форма
        • Резиновая накладка для надежного захвата
        • Погрешность: 0.5 мм/м