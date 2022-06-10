Уровень Mitax 1200 Reca 250F

Преимущества

Современный дизайн MITAX 1200 RECA 250F RF1200

Двойная анодированная обработка

Мощный алюминиевый профиль

Пузырьки уровня не содержат спирт, поэтому он может работать при экстремальных температурах от -50 до +40 градусов

Ребристая поверхность для дополнительной жесткости

Эргономичная форма

Гладкая поверхность легко очищается от загрязнений

Специальная кромка для выравнивания расстояния швов между рядами плитки

Погрешность: 0.5 мм/м

Строительный уровень для плитки MITAX 1200 RECA 250F RF1200 предназначен для измерения неровностей. Отличается высокой точностью. Погрешность: 0.5 мм/м. Прочный корпус устойчив к царапинам и другим механическим воздействиям. Данная модель имеет специальную кромку с анодированной поверхностью. Она устанавливается между рядами плитки при её укладке. Это позволяет выравнивать расстояние швов.