Преимущества

Современный дизайн

Профессиональное качество MITAX 1200 RECA+250 R+1200

Двойная анодированная обработка

Мощный алюминиевый профиль

Уровень не содержит спирт, поэтому может работать при экстремальных температурах от -50 до +40 градусов

Ребристая поверхность для дополнительной жесткости

Эргономичная форма

Погрешность: 0.5 мм/м

Строительный уровень MITAX 1200 RECA+250 R+1200 предназначен для измерения неровностей. Отличается высокой точностью и предназначен для профессионального использования. Погрешность: 0.5 мм/м. Двойное анодирование надежно защищает корпус от негативных внешних воздействий и обеспечивает долгий срок службы. Пузырьки данной модели не содержат спирта. Благодаря этому уровень стабильно работает даже при экстремальных температурах от -50 до +41 градуса.