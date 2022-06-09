Преимущества

Акриловые пузырьки, которые не разобьются в результате падений. Есть возможность откалибровать, чтобы сохранить точность измерений

Количество глазков позволит просматривать показания с различных ракурсов

Отсутствие спирта в пузырьках позволит сохранить работоспособность в чрезмерно низких температурных условиях

Резиновые накладки

Строительный уровень MITAX 1800 ERGO 360 представляет собой ручное устройство для выполнения измерительных работ. Применяется с целью выявления отклонений поверхностей. Будет полезен в монтажных, отделочных, ремонтных работах, а также на стройплощадке. Может использоваться как в быту, так и профессионально.Данная модель относится к профессиональному премиум-классу. Это значит, что она рассчитана на каждодневное интенсивное использование в суровых условиях. Прочный корпус, который выполнен из надежного алюминия, выдержит падения с высоты, механические повреждения. Покрытие двойным анодированием не оставляет следов царапин. Корпус эргономичен, удобен в удержании.