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Уровень Mitax 1800 ERGO 360
4.5
2
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Строительные уровни
    Уровень Mitax 1800 ERGO 360
    Арт. О00000004553
    4.5
    2
    Уровень Mitax 1800 ERGO 360

      Уровень Mitax 1800 ERGO 360

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000004553
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Mitax
      Страна производства
      		Финляндия
      Родина бренда
      		Финляндия
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Строительный уровень MITAX 1800 ERGO 360 представляет собой ручное устройство для выполнения измерительных работ. Применяется с целью выявления отклонений поверхностей. Будет полезен в монтажных, отделочных, ремонтных работах, а также на стройплощадке. Может использоваться как в быту, так и профессионально.Данная модель относится к профессиональному премиум-классу. Это значит, что она рассчитана на каждодневное интенсивное использование в суровых условиях. Прочный корпус, который выполнен из надежного алюминия, выдержит падения с высоты, механические повреждения. Покрытие двойным анодированием не оставляет следов царапин. Корпус эргономичен, удобен в удержании.

        Преимущества

        • Акриловые пузырьки, которые не разобьются в результате падений. Есть возможность откалибровать, чтобы сохранить точность измерений
        • Количество глазков позволит просматривать показания с различных ракурсов
        • Отсутствие спирта в пузырьках позволит сохранить работоспособность в чрезмерно низких температурных условиях
        • Резиновые накладки