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Уровень Mitax 2000 Reca 250
4.5
2
Найти аналог
Строительные уровни
    Уровень Mitax 2000 Reca 250
    Арт. О00000004549
    4.5
    2
    Уровень Mitax 2000 Reca 250
    Уровень Mitax 2000 Reca 250
    Уровень Mitax 2000 Reca 250
    Уровень Mitax 2000 Reca 250
      Уровень Mitax 2000 Reca 250
      Уровень Mitax 2000 Reca 250
      Уровень Mitax 2000 Reca 250
      Уровень Mitax 2000 Reca 250

      Уровень Mitax 2000 Reca 250

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000004549
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Mitax
      Страна производства
      		Финляндия
      Родина бренда
      		Финляндия
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Строительный уровень MITAX 2000 RECA 250 R2000 представляет собой высокоточную профессиональную модель. Погрешность: 0.5 мм/м. Прочный алюминиевый профиль прошел анодированную обработку и обладает особой прочностью. Рабочая диапазон температур данной модели от -50 до +41 градуса.

        Преимущества

        • Современный дизайн
        • Профессиональное качествоMITAX 2000 RECA 250 R2000
        • Анодированная обработка
        • Мощный алюминиевый профиль
        • Уровень не содержит спирт, поэтому может работать при экстремальных температурах от -50 до +40 градусов
        • Ребристая поверхность для дополнительной жесткости
        • Эргономичная форма
        • Погрешность: 0.5 мм/м