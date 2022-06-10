Преимущества

Современный дизайн

Профессиональное качество MITAX 400 RECA 250 R400

Анодированная обработка

Мощный алюминиевый профиль

Уровень не содержит спирт, поэтому может работать при экстремальных температурах от -50 до +40 градусов

Ребристая поверхность для дополнительной жесткости

Эргономичная форма

Погрешность: 0.5 мм/м

Строительный уровень MITAX 400 RECA 250 R400 представляет собой высокоточную профессиональную модель. Погрешность: 0.5 мм/м. Прочный алюминиевый профиль прошел анодированную обработку и обладает особой прочностью. Пузырьки данной модели не содержат спирта. Благодаря этому уровень стабильно работает даже при экстремальных температурах от -50 до +41 градуса.