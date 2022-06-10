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Уровень Mitax 400 Reca+250M
5.0
2
Найти аналог
Строительные уровни
    Уровень Mitax 400 Reca+250M
    Арт. О00000004564
    5.0
    2
    Уровень Mitax 400 Reca+250M
    Уровень Mitax 400 Reca+250M
    Уровень Mitax 400 Reca+250M
    Уровень Mitax 400 Reca+250M
    Уровень Mitax 400 Reca+250M
      Уровень Mitax 400 Reca+250M
      Уровень Mitax 400 Reca+250M
      Уровень Mitax 400 Reca+250M
      Уровень Mitax 400 Reca+250M
      Уровень Mitax 400 Reca+250M

      Уровень Mitax 400 Reca+250M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000004564
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Mitax
      Страна производства
      		Финляндия
      Родина бренда
      		Финляндия
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Строительный магнитный уровень MITAX 400 RECA+250M R+M400 предназначен для измерения неровностей. Отличается высокой точностью и предназначен для профессионального использования. Прочный алюминиевый профиль прошел анодированную обработку и обладает особой прочностью. Данная модель оснащена мощным магнитом. Это придает удобство при замере металлических конструкций, таких как трубы.

        Преимущества

        • Современный дизайн
        • Профессиональное качество MITAX 400 RECA+250M R+M400
        • Двойная анодированная обработка
        • Мощный алюминиевый профиль
        • Уровень не содержит спирт, поэтому может работать при экстремальных температурах от -50 до +40 градусов
        • Ребристая поверхность для дополнительной жесткости
        • Эргономичная форма
        • Мощный магнит для работы с металлическими конструкциями
        • Погрешность: 0.5 мм/м