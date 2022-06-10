Уровень Mitax 400 Reca+250M
Арт. О00000004564
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Финляндия
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Родина бренда
|Финляндия
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|2
- Строительный магнитный уровень MITAX 400 RECA+250M R+M400 предназначен для измерения неровностей. Отличается высокой точностью и предназначен для профессионального использования. Прочный алюминиевый профиль прошел анодированную обработку и обладает особой прочностью. Данная модель оснащена мощным магнитом. Это придает удобство при замере металлических конструкций, таких как трубы.
Преимущества
- Современный дизайн
- Профессиональное качество MITAX 400 RECA+250M R+M400
- Двойная анодированная обработка
- Мощный алюминиевый профиль
- Уровень не содержит спирт, поэтому может работать при экстремальных температурах от -50 до +40 градусов
- Ребристая поверхность для дополнительной жесткости
- Эргономичная форма
- Мощный магнит для работы с металлическими конструкциями
- Погрешность: 0.5 мм/м