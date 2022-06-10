Преимущества

Современный дизайн

Профессиональное качество MITAX 400 RECA+250M R+M400

Двойная анодированная обработка

Мощный алюминиевый профиль

Уровень не содержит спирт, поэтому может работать при экстремальных температурах от -50 до +40 градусов

Ребристая поверхность для дополнительной жесткости

Эргономичная форма

Мощный магнит для работы с металлическими конструкциями

Погрешность: 0.5 мм/м

Строительный магнитный уровень MITAX 400 RECA+250M R+M400 предназначен для измерения неровностей. Отличается высокой точностью и предназначен для профессионального использования. Прочный алюминиевый профиль прошел анодированную обработку и обладает особой прочностью. Данная модель оснащена мощным магнитом. Это придает удобство при замере металлических конструкций, таких как трубы.