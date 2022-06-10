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Уровень Mitax 600 ERGO 360
5.0
2
Найти аналог
Строительные уровни
    Уровень Mitax 600 ERGO 360
    Арт. О00000004551
    5.0
    2
    Уровень Mitax 600 ERGO 360
    Уровень Mitax 600 ERGO 360
    Уровень Mitax 600 ERGO 360
      Уровень Mitax 600 ERGO 360
      Уровень Mitax 600 ERGO 360
      Уровень Mitax 600 ERGO 360

      Уровень Mitax 600 ERGO 360

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000004551
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Mitax
      Страна производства
      		Финляндия
      Родина бренда
      		Финляндия
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Строительный усиленный уровень MITAX 600 ERGO 360 E600 предназначен для измерения неровностей. Отличается высокой точностью и предназначен для профессионального использования. Погрешность: 0.5 мм/м. Прочный алюминиевый профиль прошел анодированную обработку и обладает особой прочностью. Данная модель оснащена тремя акриловыми пузырьками. Они устойчивы к повреждениям.

        Преимущества

        • Современный дизайн
        • Профессиональное качество MITAX 600 ERGO 360 E600
        • Двойная анодированная обработка
        • Мощный алюминиевый профиль
        • Уровень не содержит спирт, поэтому может работать при экстремальных температурах от -50 до +40 градусов
        • Ребристая поверхность и усиленный профиль для дополнительной жесткости
        • Эргономичная форма
        • Резиновая накладка для надежного захвата
        • Погрешность: 0.5 мм/м