Уровень Mitax 600 ERGO 360
Арт. О00000004551
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Финляндия
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Родина бренда
|Финляндия
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
- Строительный усиленный уровень MITAX 600 ERGO 360 E600 предназначен для измерения неровностей. Отличается высокой точностью и предназначен для профессионального использования. Погрешность: 0.5 мм/м. Прочный алюминиевый профиль прошел анодированную обработку и обладает особой прочностью. Данная модель оснащена тремя акриловыми пузырьками. Они устойчивы к повреждениям.
Преимущества
- Современный дизайн
- Профессиональное качество MITAX 600 ERGO 360 E600
- Двойная анодированная обработка
- Мощный алюминиевый профиль
- Уровень не содержит спирт, поэтому может работать при экстремальных температурах от -50 до +40 градусов
- Ребристая поверхность и усиленный профиль для дополнительной жесткости
- Эргономичная форма
- Резиновая накладка для надежного захвата
- Погрешность: 0.5 мм/м