Преимущества

Современный дизайн

Профессиональное качество MITAX 600 ERGO 360 E600

Двойная анодированная обработка

Мощный алюминиевый профиль

Уровень не содержит спирт, поэтому может работать при экстремальных температурах от -50 до +40 градусов

Ребристая поверхность и усиленный профиль для дополнительной жесткости

Эргономичная форма

Резиновая накладка для надежного захвата

Погрешность: 0.5 мм/м

Строительный усиленный уровень MITAX 600 ERGO 360 E600 предназначен для измерения неровностей. Отличается высокой точностью и предназначен для профессионального использования. Погрешность: 0.5 мм/м. Прочный алюминиевый профиль прошел анодированную обработку и обладает особой прочностью. Данная модель оснащена тремя акриловыми пузырьками. Они устойчивы к повреждениям.