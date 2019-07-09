Уровень Mitax 600 Reca 250
Арт. О00000004466
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Финляндия
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Родина бренда
|Финляндия
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|2
- Строительный уровень MITAX 600 RECA 250 R600 предназначен для измерения неровностей. Отличается высокой точностью и предназначен для профессионального использования. Погрешность: 0.5 мм/м. Акриловые пузырьки устойчивы к повреждениям и могут быть откалиброваны при необходимости. Рабочая диапазон температур данной модели от -50 до +41 градуса.
Преимущества
- Современный дизайн
- Профессиональное качество MITAX 600 RECA 250 R600
- Анодированная обработка
- Мощный алюминиевый профиль
- Уровень не содержит спирт, поэтому может работать при экстремальных температурах от -50 до +40 градусов
- Ребристая поверхность для дополнительной жесткости
- Эргономичная форма
- Погрешность: 0.5 мм/м