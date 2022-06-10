Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Уровень Mitax 600 Reca 250F
5.0
2
Найти аналог
Строительные уровни
    Уровень Mitax 600 Reca 250F
    Арт. О00000004561
    5.0
    2
    Уровень Mitax 600 Reca 250F
    Уровень Mitax 600 Reca 250F
    Уровень Mitax 600 Reca 250F
      Уровень Mitax 600 Reca 250F
      Уровень Mitax 600 Reca 250F
      Уровень Mitax 600 Reca 250F

      Уровень Mitax 600 Reca 250F

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000004561
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Mitax
      Страна производства
      		Финляндия
      Родина бренда
      		Финляндия
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Строительный уровень для плитки MITAX 600 RECA 250F RF600 предназначен для измерения неровностей. Прочный алюминиевый профиль прошел анодированную обработку и обладает особой прочностью. Данная модель имеет специальную кромку с анодированной поверхностью. Она устанавливается между рядами плитки при её укладке. Это позволяет выравнивать расстояние швов.

        Преимущества

        • Современный дизайн MITAX 600 RECA 250F RF600
        • Двойная анодированная обработка
        • Мощный алюминиевый профиль
        • Пузырьки уровня не содержат спирт, поэтому он может работать при экстремальных температурах от -50 до +40 градусов
        • Ребристая поверхность для дополнительной жесткости
        • Эргономичная форма
        • Гладкая поверхность легко очищается от загрязнений
        • Специальная кромка для выравнивания расстояния швов между рядами плитки
        • Погрешность: 0.5 мм/м