Уровень Mitax 600 Reca 250F
Арт. О00000004561
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Финляндия
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Родина бренда
|Финляндия
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|2
- Строительный уровень для плитки MITAX 600 RECA 250F RF600 предназначен для измерения неровностей. Прочный алюминиевый профиль прошел анодированную обработку и обладает особой прочностью. Данная модель имеет специальную кромку с анодированной поверхностью. Она устанавливается между рядами плитки при её укладке. Это позволяет выравнивать расстояние швов.
Преимущества
- Современный дизайн MITAX 600 RECA 250F RF600
- Двойная анодированная обработка
- Мощный алюминиевый профиль
- Пузырьки уровня не содержат спирт, поэтому он может работать при экстремальных температурах от -50 до +40 градусов
- Ребристая поверхность для дополнительной жесткости
- Эргономичная форма
- Гладкая поверхность легко очищается от загрязнений
- Специальная кромка для выравнивания расстояния швов между рядами плитки
- Погрешность: 0.5 мм/м