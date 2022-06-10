Уровень Mitax 600 Reca 250F

Преимущества

Современный дизайн MITAX 600 RECA 250F RF600

Двойная анодированная обработка

Мощный алюминиевый профиль

Пузырьки уровня не содержат спирт, поэтому он может работать при экстремальных температурах от -50 до +40 градусов

Ребристая поверхность для дополнительной жесткости

Эргономичная форма

Гладкая поверхность легко очищается от загрязнений

Специальная кромка для выравнивания расстояния швов между рядами плитки

Погрешность: 0.5 мм/м

Строительный уровень для плитки MITAX 600 RECA 250F RF600 предназначен для измерения неровностей. Прочный алюминиевый профиль прошел анодированную обработку и обладает особой прочностью. Данная модель имеет специальную кромку с анодированной поверхностью. Она устанавливается между рядами плитки при её укладке. Это позволяет выравнивать расстояние швов.