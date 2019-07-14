Преимущества

Современный дизайн

Профессиональное качество MITAX 600 RECA+250 R+600

Двойная анодированная обработка

Мощный алюминиевый профиль

Уровень не содержит спирт, поэтому может работать при экстремальных температурах от -50 до +40 градусов

Ребристая поверхность для дополнительной жесткости

Эргономичная форма

Погрешность: 0.5 мм/м

Строительный уровень MITAX 600 RECA+250 R+600 предназначен для измерения неровностей. Отличается высокой точностью и предназначен для профессионального использования. Погрешность: 0.5 мм/м. Двойное анодирование надежно защищает корпус от негативных внешних воздействий и обеспечивает долгий срок службы. Рабочая диапазон температур данной модели от -50 до +41 градуса.