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Уровень Mitax 600 Reca+250
5.0
2
Найти аналог
Строительные уровни
    Уровень Mitax 600 Reca+250
    Арт. О00000004550
    5.0
    2
    Уровень Mitax 600 Reca+250
    Уровень Mitax 600 Reca+250
    Уровень Mitax 600 Reca+250
    Уровень Mitax 600 Reca+250
    Уровень Mitax 600 Reca+250
    Уровень Mitax 600 Reca+250
      Уровень Mitax 600 Reca+250
      Уровень Mitax 600 Reca+250
      Уровень Mitax 600 Reca+250
      Уровень Mitax 600 Reca+250
      Уровень Mitax 600 Reca+250
      Уровень Mitax 600 Reca+250

      Уровень Mitax 600 Reca+250

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000004550
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Mitax
      Страна производства
      		Финляндия
      Родина бренда
      		Финляндия
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Строительный уровень MITAX 600 RECA+250 R+600 предназначен для измерения неровностей. Отличается высокой точностью и предназначен для профессионального использования. Погрешность: 0.5 мм/м. Двойное анодирование надежно защищает корпус от негативных внешних воздействий и обеспечивает долгий срок службы. Рабочая диапазон температур данной модели от -50 до +41 градуса.

        Преимущества

        • Современный дизайн
        • Профессиональное качество MITAX 600 RECA+250 R+600
        • Двойная анодированная обработка
        • Мощный алюминиевый профиль
        • Уровень не содержит спирт, поэтому может работать при экстремальных температурах от -50 до +40 градусов
        • Ребристая поверхность для дополнительной жесткости
        • Эргономичная форма
        • Погрешность: 0.5 мм/м