Уровень Mitax 600 Reca+250M

Преимущества

Модель оснащена мощным крупным магнитом диаметром 16 мм, за счет чего легко фиксируется на различных металлических поверхностях, трубах

Регулировка пузырьков

Подойдет для бытового, профессионального использования

Стильный эргономичный дизайн

Строительный уровень MITAX 600 RECA+ 250 M представляет собой устройство профессионального класса. Предназначен для выполнения измерительных работ, а именно выявления отклонений поверхностей. За счет высокой прочности подойдет для интенсивной эксплуатации на строительных площадках. Корпус изготовлен из высокопрочного алюминия, покрыт двойным анодированием, имеет золотистый цвет. Прибор защищен от механических повреждений, царапин.Колбы прочные, не разобьются после падений с высоты. Могут подвергаться калибровке, благодаря чему точность измерительных работ останется высокой. За счет эргономичной формы корпуса, резиновых накладок инструмент комфортно удерживать в руках. Небольшая длина обеспечивает, что перевозить уровень будет удобно. Это делает модель подходящей для регулярных выездных работ.