Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Уровень Mitax 600 Reca+250M
5.0
2
Найти аналог
Строительные уровни
    Уровень Mitax 600 Reca+250M
    Арт. О00000004566
    5.0
    2
    Уровень Mitax 600 Reca+250M
    Уровень Mitax 600 Reca+250M
    Уровень Mitax 600 Reca+250M
    Уровень Mitax 600 Reca+250M
      Уровень Mitax 600 Reca+250M
      Уровень Mitax 600 Reca+250M
      Уровень Mitax 600 Reca+250M
      Уровень Mitax 600 Reca+250M

      Уровень Mitax 600 Reca+250M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000004566
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Mitax
      Страна производства
      		Финляндия
      Родина бренда
      		Финляндия
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Строительный уровень MITAX 600 RECA+ 250 M представляет собой устройство профессионального класса. Предназначен для выполнения измерительных работ, а именно выявления отклонений поверхностей. За счет высокой прочности подойдет для интенсивной эксплуатации на строительных площадках. Корпус изготовлен из высокопрочного алюминия, покрыт двойным анодированием, имеет золотистый цвет. Прибор защищен от механических повреждений, царапин.Колбы прочные, не разобьются после падений с высоты. Могут подвергаться калибровке, благодаря чему точность измерительных работ останется высокой. За счет эргономичной      формы корпуса, резиновых накладок инструмент комфортно удерживать в руках. Небольшая длина обеспечивает, что перевозить уровень будет удобно. Это делает модель подходящей для регулярных выездных работ.

        Преимущества

        • Модель оснащена мощным крупным магнитом диаметром 16 мм, за счет чего легко фиксируется на различных металлических поверхностях, трубах
        • Регулировка пузырьков
        • Подойдет для бытового, профессионального использования
        • Стильный эргономичный дизайн