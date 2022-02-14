Строительный уровень Stabila 02289, 1200 мм

Преимущества

Точность измерения в обычном положении: 0.029°=0.5 мм/м

Простота в эксплуатации

Гладкие боковые поверхности

Порошковое покрытие - износоустойчивость

Размер уровня тип 70, 120 см STABILA 02289: 1200 мм

Профиль из легкого металла

Немецкое качество

Уровень тип 70, 120 см STABILA 02289 применяется для разметки и проверки различных конструкций. Пригодится для определения отклонений поверхности от горизонтали или вертикали. Имеет износостойкий корпус. Пластмассовые заглушки выполняют функцию защиты от загрязнений. Ампулы, заполненные зеленой жидкостью, надежно закреплены в корпусе уровня.