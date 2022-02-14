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Строительный уровень Stabila 02289, 1200 мм
5.0
1
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Строительные уровни
    Строительный уровень Stabila 02289, 1200 мм
    Арт. Х131620074
    5.0
    1
    Строительный уровень Stabila 02289, 1200 мм
    Строительный уровень Stabila 02289, 1200 мм
    Строительный уровень Stabila 02289, 1200 мм
    Строительный уровень Stabila 02289, 1200 мм
    Строительный уровень Stabila 02289, 1200 мм
      Строительный уровень Stabila 02289, 1200 мм
      Строительный уровень Stabila 02289, 1200 мм
      Строительный уровень Stabila 02289, 1200 мм
      Строительный уровень Stabila 02289, 1200 мм
      Строительный уровень Stabila 02289, 1200 мм

      Строительный уровень Stabila 02289, 1200 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х131620074
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stabila
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		2
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Уровень тип 70, 120 см STABILA 02289 применяется для разметки и проверки различных конструкций. Пригодится для определения отклонений поверхности от горизонтали или вертикали. Имеет износостойкий корпус. Пластмассовые заглушки выполняют функцию защиты от загрязнений. Ампулы, заполненные зеленой жидкостью, надежно закреплены в корпусе уровня. 

        Преимущества

        • Точность измерения в обычном положении: 0.029°=0.5 мм/м
        • Простота в эксплуатации
        • Гладкие боковые поверхности
        • Порошковое покрытие - износоустойчивость
        • Размер уровня тип 70, 120 см STABILA 02289: 1200 мм
        • Профиль из легкого металла
        • Немецкое качество