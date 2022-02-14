Строительный уровень Stabila 02289, 1200 мм
Арт. Х131620074
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|2
- Уровень тип 70, 120 см STABILA 02289 применяется для разметки и проверки различных конструкций. Пригодится для определения отклонений поверхности от горизонтали или вертикали. Имеет износостойкий корпус. Пластмассовые заглушки выполняют функцию защиты от загрязнений. Ампулы, заполненные зеленой жидкостью, надежно закреплены в корпусе уровня.
Преимущества
- Точность измерения в обычном положении: 0.029°=0.5 мм/м
- Простота в эксплуатации
- Гладкие боковые поверхности
- Порошковое покрытие - износоустойчивость
- Размер уровня тип 70, 120 см STABILA 02289: 1200 мм
- Профиль из легкого металла
- Немецкое качество