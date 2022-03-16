Строительный уровень Stabila 14188, 800 мм

Многие профессионалы доверяют Type 70-2 — надежному, легкому и исключительно точному измерительному инструменту. Благодаря двум вертикальным пузырьковым камерам считывать показания можно в любом положении инструмента. Многообразие моделей позволяет проводить измерения расстояний от 40 до 180 см. Как и во всех уровнях STABILA, пузырьковые камеры и измерительные поверхности выверены относительно друг друга и надежно соединены, что обеспечивает максимальную точность измерений на протяжении многих лет. Легкая очистка благодаря гладким боковым поверхностям и электростатическому порошковому покрытию. Пластиковые колпачки, защищающие профиль при ударах. На чувствительную измерительную поверхность нанесено специальное защитное покрытие. Отлично подходит для измерений при проведении столярных, облицовочных и электромонтажных работ, монтаже отопительных систем и других работ по дому.

Преимущества