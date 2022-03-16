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Строительный уровень Stabila 14188, 800 мм
5.0
2
Найти аналог
Строительные уровни
    Строительный уровень Stabila 14188, 800 мм
    Арт. Х131620072
    5.0
    2
    Строительный уровень Stabila 14188, 800 мм
    Строительный уровень Stabila 14188, 800 мм
    Строительный уровень Stabila 14188, 800 мм
    Строительный уровень Stabila 14188, 800 мм
      Строительный уровень Stabila 14188, 800 мм
      Строительный уровень Stabila 14188, 800 мм
      Строительный уровень Stabila 14188, 800 мм
      Строительный уровень Stabila 14188, 800 мм

      Строительный уровень Stabila 14188, 800 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х131620072
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stabila
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Многие профессионалы доверяют Type 70-2 — надежному, легкому и исключительно точному измерительному инструменту. Благодаря двум вертикальным пузырьковым камерам считывать показания можно в любом положении инструмента. Многообразие моделей позволяет проводить измерения расстояний от 40 до 180 см. Как и во всех уровнях STABILA, пузырьковые камеры и измерительные поверхности выверены относительно друг друга и надежно соединены, что обеспечивает максимальную точность измерений на протяжении многих лет. Легкая очистка благодаря гладким боковым поверхностям и электростатическому порошковому покрытию. Пластиковые колпачки, защищающие профиль при ударах. На чувствительную измерительную поверхность нанесено специальное защитное покрытие. Отлично подходит для измерений при проведении столярных, облицовочных и электромонтажных работ, монтаже отопительных систем и других работ по дому.

        Преимущества

        • Электростатическое порошковое покрытие
        • Стандартные защитные колпачки
        • 1 горизонтальная, 2 вертикальные ампулы
        • Точность: 50 мм/м
        • Длина: 80 см