Строительный уровень Stabila 14188, 800 мм
Арт. Х131620072
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
- Многие профессионалы доверяют Type 70-2 — надежному, легкому и исключительно точному измерительному инструменту. Благодаря двум вертикальным пузырьковым камерам считывать показания можно в любом положении инструмента. Многообразие моделей позволяет проводить измерения расстояний от 40 до 180 см. Как и во всех уровнях STABILA, пузырьковые камеры и измерительные поверхности выверены относительно друг друга и надежно соединены, что обеспечивает максимальную точность измерений на протяжении многих лет. Легкая очистка благодаря гладким боковым поверхностям и электростатическому порошковому покрытию. Пластиковые колпачки, защищающие профиль при ударах. На чувствительную измерительную поверхность нанесено специальное защитное покрытие. Отлично подходит для измерений при проведении столярных, облицовочных и электромонтажных работ, монтаже отопительных систем и других работ по дому.
Преимущества
- Электростатическое порошковое покрытие
- Стандартные защитные колпачки
- 1 горизонтальная, 2 вертикальные ампулы
- Точность: 50 мм/м
- Длина: 80 см