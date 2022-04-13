Магнитный уровень Stabila 16881, 60 см

Преимущества

1 вертикальная и 1 горизонтальная ампула

Сплошное ребро уровня - удобное выполнение разметки

Уровень с 6 кольцами для определения уклона 1% и 2%

Насечки для переноса размеров

Точность измерения: в обычном положении 0.029°=0.5 мм/м, измерение над головой 0.043°=0.75 мм/м

На верхней стороне профиля по центру проходит шкала с делениями в сантиметрах

Уровень для сантехника STABILA тип 80M, 60 см 16881 с напечатанными на профиле общепринятыми единицами облегчает работу профессионалов. Оснащен вертикальной и горизонтальной ампулами с флуоресцентной жидкостью и пузырьком воздуха. Мощные магниты обеспечивают установку уровня даже на небольших металлических поверхностях. На конечных колпачках есть фиксирующие устройства - для стабильного упора в любом положении.