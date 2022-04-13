Магнитный уровень Stabila 16881, 60 см
Арт. Х1316200100
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|2
- Уровень для сантехника STABILA тип 80M, 60 см 16881 с напечатанными на профиле общепринятыми единицами облегчает работу профессионалов. Оснащен вертикальной и горизонтальной ампулами с флуоресцентной жидкостью и пузырьком воздуха. Мощные магниты обеспечивают установку уровня даже на небольших металлических поверхностях. На конечных колпачках есть фиксирующие устройства - для стабильного упора в любом положении.
Преимущества
- 1 вертикальная и 1 горизонтальная ампула
- Сплошное ребро уровня - удобное выполнение разметки
- Уровень с 6 кольцами для определения уклона 1% и 2%
- Насечки для переноса размеров
- Точность измерения: в обычном положении 0.029°=0.5 мм/м, измерение над головой 0.043°=0.75 мм/м
- На верхней стороне профиля по центру проходит шкала с делениями в сантиметрах