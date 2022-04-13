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Магнитный уровень Stabila 16881, 60 см
5.0
1
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Магнитные уровни
    Магнитный уровень Stabila 16881, 60 см
    Арт. Х1316200100
    5.0
    1
    Магнитный уровень Stabila 16881, 60 см
    Магнитный уровень Stabila 16881, 60 см
      Магнитный уровень Stabila 16881, 60 см
      Магнитный уровень Stabila 16881, 60 см

      Магнитный уровень Stabila 16881, 60 см

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1316200100
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stabila
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Уровень для сантехника STABILA тип 80M, 60 см 16881 с напечатанными на профиле общепринятыми единицами облегчает работу профессионалов. Оснащен вертикальной и горизонтальной ампулами с флуоресцентной жидкостью и пузырьком воздуха. Мощные магниты обеспечивают установку уровня даже на небольших металлических поверхностях. На конечных колпачках есть фиксирующие устройства - для стабильного упора в любом положении.

        Преимущества

        • 1 вертикальная и 1 горизонтальная ампула
        • Сплошное ребро уровня - удобное выполнение разметки
        • Уровень с 6 кольцами для определения уклона 1% и 2%
        • Насечки для переноса размеров
        • Точность измерения: в обычном положении 0.029°=0.5 мм/м, измерение над головой 0.043°=0.75 мм/м
        • На верхней стороне профиля по центру проходит шкала с делениями в сантиметрах