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Магнитный уровень Stabila тип Pocket Electric 17775
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Магнитные уровни
    Магнитный уровень Stabila тип Pocket Electric 17775
    Арт. Х1316200110
    Магнитный уровень Stabila тип Pocket Electric 17775
    Магнитный уровень Stabila тип Pocket Electric 17775
    Магнитный уровень Stabila тип Pocket Electric 17775
      Магнитный уровень Stabila тип Pocket Electric 17775
      Магнитный уровень Stabila тип Pocket Electric 17775
      Магнитный уровень Stabila тип Pocket Electric 17775

      Магнитный уровень Stabila тип Pocket Electric 17775

      Найти аналог
      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Арт. Х1316200110

      Характеристики

      Производитель
      		Stabila
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Этот уровень позволяет электрику быстро и точно размечать положение выключателей и розеток скрытой проводки. Уровень устанавливается на металлическую рамку и прочно удерживается на ней в течение процесса измерений благодаря системе мощных редкоземельных магнитов. Через проем для направления шуруповерта можно выравнивать рамку с установленным на ней уровнем. С помощью Pocket Electric установка выключателей и розеток не занимает много времени.

        Преимущества

        • Точность ± 1 мм/м
        • Нижняя измерительная поверхность
        • Надежное соединение между блоком уровня и профилем
        • Быстрая выравнивание
        • Долгий срок службы