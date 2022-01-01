Магнитный уровень Stabila тип Pocket Electric 17775
Арт. Х1316200110
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|1
Этот уровень позволяет электрику быстро и точно размечать положение выключателей и розеток скрытой проводки. Уровень устанавливается на металлическую рамку и прочно удерживается на ней в течение процесса измерений благодаря системе мощных редкоземельных магнитов. Через проем для направления шуруповерта можно выравнивать рамку с установленным на ней уровнем. С помощью Pocket Electric установка выключателей и розеток не занимает много времени.
Преимущества
- Точность ± 1 мм/м
- Нижняя измерительная поверхность
- Надежное соединение между блоком уровня и профилем
- Быстрая выравнивание
- Долгий срок службы