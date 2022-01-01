Магнитный уровень Stabila тип Pocket Electric 17775

Этот уровень позволяет электрику быстро и точно размечать положение выключателей и розеток скрытой проводки. Уровень устанавливается на металлическую рамку и прочно удерживается на ней в течение процесса измерений благодаря системе мощных редкоземельных магнитов. Через проем для направления шуруповерта можно выравнивать рамку с установленным на ней уровнем. С помощью Pocket Electric установка выключателей и розеток не занимает много времени.

Преимущества