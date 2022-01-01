Магнитный уровень Stabila Pocket Pro Magnetic 17953

Уровень STABILA Pocket Pro Magnetic 17953 – это профессиональный карманный уровень в мини-формате в прочном прямоугольном корпусе из алюминия. Две точно отфрезерованные измерительные поверхности с U-образной канавкой для измерений по горизонтали и вертикали на плоских и круглых поверхностях.

Преимущества