Магнитный уровень Stabila Pocket Pro Magnetic 17953
Арт. О00000005027
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|1
- Уровень STABILA Pocket Pro Magnetic 17953 – это профессиональный карманный уровень в мини-формате в прочном прямоугольном корпусе из алюминия. Две точно отфрезерованные измерительные поверхности с U-образной канавкой для измерений по горизонтали и вертикали на плоских и круглых поверхностях.
Преимущества
- Вертикальная измерительная поверхность расположена под углом 90° к горизонтальной измерительной поверхности, что позволяет выполнять измерения по вертикали с помощью горизонтальной пузырьковой камеры
- Мощная магнитная система на основе редкоземельного магнита на нижней и боковой измерительных поверхностях обеспечивает сцепление уровня с металлическими конструктивными элементами. С этим магнитом у пользователя всегда свободны руки для выравнивания и юстировки
- Компактный уровень не занимает много места, и его всегда можно взять с собой
- Всегда под рукой благодаря зажиму для крепления к поясному ремню
- С пузырьковой камерой STABILA точность измерения в нормальном положении составляет ± 1,0 мм/м