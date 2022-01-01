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Магнитный уровень Stabila Pocket Pro Magnetic 17953
2 300 ₽
Магнитные уровни
    Магнитный уровень Stabila Pocket Pro Magnetic 17953
    Арт. О00000005027
    Магнитный уровень Stabila Pocket Pro Magnetic 17953

      Магнитный уровень Stabila Pocket Pro Magnetic 17953

      2 300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000005027

      Характеристики

      Производитель
      		Stabila
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		1
      Все характеристики
      2 300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Уровень STABILA Pocket Pro Magnetic 17953 – это профессиональный карманный уровень в мини-формате в прочном прямоугольном корпусе из алюминия. Две точно отфрезерованные измерительные поверхности с U-образной канавкой для измерений по горизонтали и вертикали на плоских и круглых поверхностях.

        Преимущества

        • Вертикальная измерительная поверхность расположена под углом 90° к горизонтальной измерительной поверхности, что позволяет выполнять измерения по вертикали с помощью горизонтальной пузырьковой камеры
        • Мощная магнитная система на основе редкоземельного магнита на нижней и боковой измерительных поверхностях обеспечивает сцепление уровня с металлическими конструктивными элементами. С этим магнитом у пользователя всегда свободны руки для выравнивания и юстировки
        • Компактный уровень не занимает много места, и его всегда можно взять с собой
        • Всегда под рукой благодаря зажиму для крепления к поясному ремню
        • С пузырьковой камерой STABILA точность измерения в нормальном положении составляет ± 1,0 мм/м