Строительный уровень Stabila 02288, 1000 мм

Преимущества

Погрешность 0.5 мм на 1 м

Гладкие боковые поверхности

Порошковое покрытие - износоустойчивость

Размер уровня тип 70, 100 см STABILA 02288: 1000 мм

Профиль из легкого металла

Немецкое качество

Уровень тип 70, 100 см STABILA 02288 позволяет определить отклонение горизонтальной, либо вертикальной поверхности при проведении ремонтных или отделочных работ. Длина изделия составляет 1000 мм. Корпус из легкого металла с порошковым покрытием отличается износоустойчивостью. Заглушки исключают попадание пыли внутрь уровня.