Строительный уровень Stabila 02288, 1000 мм
Арт. Х131620073
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|2
- Уровень тип 70, 100 см STABILA 02288 позволяет определить отклонение горизонтальной, либо вертикальной поверхности при проведении ремонтных или отделочных работ. Длина изделия составляет 1000 мм. Корпус из легкого металла с порошковым покрытием отличается износоустойчивостью. Заглушки исключают попадание пыли внутрь уровня.
Преимущества
- Погрешность 0.5 мм на 1 м
- Гладкие боковые поверхности
- Порошковое покрытие - износоустойчивость
- Размер уровня тип 70, 100 см STABILA 02288: 1000 мм
- Профиль из легкого металла
- Немецкое качество