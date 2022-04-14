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Строительный уровень Stabila 02288, 1000 мм
4.5
2
Найти аналог
Строительные уровни
    Строительный уровень Stabila 02288, 1000 мм
    Арт. Х131620073
    4.5
    2
    Строительный уровень Stabila 02288, 1000 мм
    Строительный уровень Stabila 02288, 1000 мм
    Строительный уровень Stabila 02288, 1000 мм
    Строительный уровень Stabila 02288, 1000 мм
    Строительный уровень Stabila 02288, 1000 мм
      Строительный уровень Stabila 02288, 1000 мм
      Строительный уровень Stabila 02288, 1000 мм
      Строительный уровень Stabila 02288, 1000 мм
      Строительный уровень Stabila 02288, 1000 мм
      Строительный уровень Stabila 02288, 1000 мм

      Строительный уровень Stabila 02288, 1000 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х131620073
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stabila
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Уровень тип 70, 100 см STABILA 02288 позволяет определить отклонение горизонтальной, либо вертикальной поверхности при проведении ремонтных или отделочных работ. Длина изделия составляет 1000 мм. Корпус из легкого металла с порошковым покрытием отличается износоустойчивостью. Заглушки исключают попадание пыли внутрь уровня.

        Преимущества

        • Погрешность 0.5 мм на 1 м
        • Гладкие боковые поверхности
        • Порошковое покрытие - износоустойчивость
        • Размер уровня тип 70, 100 см STABILA 02288: 1000 мм
        • Профиль из легкого металла
        • Немецкое качество