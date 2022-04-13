Строительный уровень Stabila 02290, 1500 мм

Преимущества

Точность измерения в обычном положении: 0.029°=0.5 мм/м

Простота в эксплуатации

Гладкие боковые поверхности

Порошковое покрытие - износоустойчивость

Размер уровня тип 70, 150 см STABILA 02290: 1500 мм

Профиль из легкого металла

Немецкое качество

Уровень тип 70, 150 см STABILA 02290 оснащен несколькими измерительными ампулами. Инструмент имеет погрешность 0,5 мм/м (0,029 градуса). Широко используется при строительных и ремонтных работах для определения отклонений поверхности от горизонтали или вертикали. Пластмассовые заглушки выполняют функцию защиты от загрязнений. Порошковое покрытие повышает износостойкость инструмента.