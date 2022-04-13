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Строительный уровень Stabila 02290, 1500 мм
5.0
2
Найти аналог
Строительные уровни
    Строительный уровень Stabila 02290, 1500 мм
    Арт. Х131620075
    5.0
    2
    Строительный уровень Stabila 02290, 1500 мм
    Строительный уровень Stabila 02290, 1500 мм
    Строительный уровень Stabila 02290, 1500 мм
    Строительный уровень Stabila 02290, 1500 мм
    Строительный уровень Stabila 02290, 1500 мм
      Строительный уровень Stabila 02290, 1500 мм
      Строительный уровень Stabila 02290, 1500 мм
      Строительный уровень Stabila 02290, 1500 мм
      Строительный уровень Stabila 02290, 1500 мм
      Строительный уровень Stabila 02290, 1500 мм

      Строительный уровень Stabila 02290, 1500 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х131620075
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stabila
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Уровень тип 70, 150 см STABILA 02290 оснащен несколькими измерительными ампулами. Инструмент имеет погрешность 0,5 мм/м (0,029 градуса). Широко используется при строительных и ремонтных работах для определения отклонений поверхности от горизонтали или вертикали. Пластмассовые заглушки выполняют функцию защиты от загрязнений. Порошковое покрытие повышает износостойкость инструмента.

        Преимущества

        • Точность измерения в обычном положении: 0.029°=0.5 мм/м
        • Простота в эксплуатации
        • Гладкие боковые поверхности
        • Порошковое покрытие - износоустойчивость
        • Размер уровня тип 70, 150 см STABILA 02290: 1500 мм
        • Профиль из легкого металла
        • Немецкое качество