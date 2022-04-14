Строительный уровень Stabila 14189

Преимущества

3 пузырьковых камеры: 1 горизонтальная, 2 вертикальные

Порошковое лаковое покрытие (нанесено электростатическим методом) - для долгого срока службы уровня STABILA тип 70-2 100 см 14189

Специальное отверстие - для хранения инструмента в подвешенном состоянии

Профиль из алюминия

Уровень STABILA тип 70-2 100 см 14189 широко используется при строительных, монтажных и отделочных работах для выявления отклонений различных поверхностей от прямолинейности. Он оснащен тремя ампулами. Специальное отверстие позволяет хранить инструмент в подвешенном виде.