Строительный уровень Stabila 14189
Арт. Х131620071
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
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- Уровень STABILA тип 70-2 100 см 14189 широко используется при строительных, монтажных и отделочных работах для выявления отклонений различных поверхностей от прямолинейности. Он оснащен тремя ампулами. Специальное отверстие позволяет хранить инструмент в подвешенном виде.
Преимущества
- 3 пузырьковых камеры: 1 горизонтальная, 2 вертикальные
- Порошковое лаковое покрытие (нанесено электростатическим методом) - для долгого срока службы уровня STABILA тип 70-2 100 см 14189
- Специальное отверстие - для хранения инструмента в подвешенном состоянии
- Профиль из алюминия