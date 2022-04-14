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Строительный уровень Stabila 14189
5.0
1
Найти аналог
Строительные уровни
    Строительный уровень Stabila 14189
    Арт. Х131620071
    5.0
    1
    Строительный уровень Stabila 14189
    Строительный уровень Stabila 14189
    Строительный уровень Stabila 14189
    Строительный уровень Stabila 14189
    Строительный уровень Stabila 14189
      Строительный уровень Stabila 14189
      Строительный уровень Stabila 14189
      Строительный уровень Stabila 14189
      Строительный уровень Stabila 14189
      Строительный уровень Stabila 14189

      Строительный уровень Stabila 14189

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х131620071
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stabila
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Уровень STABILA тип 70-2 100 см 14189 широко используется при строительных, монтажных и отделочных работах для выявления отклонений различных поверхностей от прямолинейности. Он оснащен тремя ампулами. Специальное отверстие позволяет хранить инструмент в подвешенном виде.

        Преимущества

        • 3 пузырьковых камеры: 1 горизонтальная, 2 вертикальные
        • Порошковое лаковое покрытие (нанесено электростатическим методом) - для долгого срока службы уровня STABILA тип 70-2 100 см 14189
        • Специальное отверстие - для хранения инструмента в подвешенном состоянии
        • Профиль из алюминия