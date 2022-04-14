Строительный уровень Stabila 02282
Арт. Х131620078
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|2
- Уровень тип 70, 40 см STABILA 02282 - это измерительный инструмент, часто применяемый при монтажных и ремонтных работах. Имеет износоустойчивый металлический корпус. Две ампулы с высокой точностью показывают отклонения поверхностей от горизонтали и вертикали.
Преимущества
- Погрешность 0.5 мм на 1 м
- Гладкие боковые поверхности
- Порошковое покрытие - износоустойчивость
- Размер уровня тип 70, 40 см STABILA 02282: 400 мм
- Профиль из легкого металла
- Немецкое качество