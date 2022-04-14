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Строительный уровень Stabila 02282
5.0
2
Найти аналог
Строительные уровни
    Строительный уровень Stabila 02282
    Арт. Х131620078
    5.0
    2
    Строительный уровень Stabila 02282
    Строительный уровень Stabila 02282
    Строительный уровень Stabila 02282
    Строительный уровень Stabila 02282
      Строительный уровень Stabila 02282
      Строительный уровень Stabila 02282
      Строительный уровень Stabila 02282
      Строительный уровень Stabila 02282

      Строительный уровень Stabila 02282

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х131620078
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stabila
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		2
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Уровень тип 70, 40 см STABILA 02282 - это измерительный инструмент, часто применяемый при монтажных и ремонтных работах. Имеет износоустойчивый металлический корпус. Две ампулы с высокой точностью показывают отклонения поверхностей от горизонтали и вертикали.

        Преимущества

        • Погрешность 0.5 мм на 1 м
        • Гладкие боковые поверхности
        • Порошковое покрытие - износоустойчивость
        • Размер уровня тип 70, 40 см STABILA 02282: 400 мм
        • Профиль из легкого металла
        • Немецкое качество