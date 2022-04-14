Строительный уровень Stabila 02282

Преимущества

Погрешность 0.5 мм на 1 м

Гладкие боковые поверхности

Порошковое покрытие - износоустойчивость

Размер уровня тип 70, 40 см STABILA 02282: 400 мм

Профиль из легкого металла

Немецкое качество

Уровень тип 70, 40 см STABILA 02282 - это измерительный инструмент, часто применяемый при монтажных и ремонтных работах. Имеет износоустойчивый металлический корпус. Две ампулы с высокой точностью показывают отклонения поверхностей от горизонтали и вертикали.