Строительный уровень STABILA 02286-П

Преимущества

Уровень из легкого прямоугольного алюминиевого профиля

На чувствительную измерительную поверхность нанесено специальное защитное покрытие

Легкая очистка благодаря гладким боковым поверхностям и электростатическому порошковому покрытию

Пластиковые колпачки, защищающие профиль при ударах

Уникальная технология сборки уровней STABILA обеспечивает точность измерений на протяжении долгого времени

Точность измерения в нормальном положении составляет ± 0,5 мм/м

Исполнение: 1 горизонтальная пузырьковая камера, 1 вертикальная пузырьковая камера, 1 измерительная поверхность с покрытием

Многие профессионалы доверяют Type 70 — надежному, легкому и исключительно точному измерительному инструменту. Многообразие моделей позволяет проводить измерения расстояний от 30 до 200 см. Как и во всех уровнях STABILA, пузырьковые камеры и измерительные поверхности выверены относительно друг друга и надежно соединены, что обеспечивает максимальную точность измерений на протяжении многих лет. Отлично подходит для измерений при проведении столярных, облицовочных и электромонтажных работ, монтаже отопительных систем и других работ по дому.