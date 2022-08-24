Строительный уровень STABILA 02286-П
Арт. Х1316200158
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|2
- Многие профессионалы доверяют Type 70 — надежному, легкому и исключительно точному измерительному инструменту. Многообразие моделей позволяет проводить измерения расстояний от 30 до 200 см. Как и во всех уровнях STABILA, пузырьковые камеры и измерительные поверхности выверены относительно друг друга и надежно соединены, что обеспечивает максимальную точность измерений на протяжении многих лет. Отлично подходит для измерений при проведении столярных, облицовочных и электромонтажных работ, монтаже отопительных систем и других работ по дому.
Преимущества
- Уровень из легкого прямоугольного алюминиевого профиля
- На чувствительную измерительную поверхность нанесено специальное защитное покрытие
- Легкая очистка благодаря гладким боковым поверхностям и электростатическому порошковому покрытию
- Пластиковые колпачки, защищающие профиль при ударах
- Уникальная технология сборки уровней STABILA обеспечивает точность измерений на протяжении долгого времени
- Точность измерения в нормальном положении составляет ± 0,5 мм/м
- Исполнение: 1 горизонтальная пузырьковая камера, 1 вертикальная пузырьковая камера, 1 измерительная поверхность с покрытием