Строительный уровень Stabila Eiectric 16136

Этот уровень позволяет электрику легко и быстро размечать расстояния между коробками под розетки и выключатели, выполняя измерения по горизонтали и вертикали за одну рабочую операцию. Двухсторонние защитные колпачки с противоскользящей функцией обеспечивают надежное удержание инструмента на любой поверхности. Инновационные решения для особых требований — специализация STABILA. Надежная фиксация уровня при разметке благодаря защитным колпачкам с противоскользящей функцией. Пластиковые колпачки, защищающие профиль при ударах. На чувствительную измерительную поверхность нанесено специальное защитное покрытие. Уровень легко чистить благодаря гладким боковым поверхностям и электростатическому порошковому покрытию. Уникальная технология сборки уровней STABILA обеспечивает точность измерений на протяжении долгого времени. Точность измерения в нормальном положении составляет ± 0,5 мм/м.

Преимущества