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Строительный уровень Stabila Eiectric 16136
5.0
1
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Строительные уровни
    Строительный уровень Stabila Eiectric 16136
    Арт. Х131620069
    5.0
    1
    Строительный уровень Stabila Eiectric 16136
    Строительный уровень Stabila Eiectric 16136
      Строительный уровень Stabila Eiectric 16136
      Строительный уровень Stabila Eiectric 16136

      Строительный уровень Stabila Eiectric 16136

      Найти аналог
      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Арт. Х131620069
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stabila
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Этот уровень позволяет электрику легко и быстро размечать расстояния между коробками под розетки и выключатели, выполняя измерения по горизонтали и вертикали за одну рабочую операцию. Двухсторонние защитные колпачки с противоскользящей функцией обеспечивают надежное удержание инструмента на любой поверхности. Инновационные решения для особых требований — специализация STABILA. Надежная фиксация уровня при разметке благодаря защитным колпачкам с противоскользящей функцией. Пластиковые колпачки, защищающие профиль при ударах. На чувствительную измерительную поверхность нанесено специальное защитное покрытие. Уровень легко чистить благодаря гладким боковым поверхностям и электростатическому порошковому покрытию. Уникальная технология сборки уровней STABILA обеспечивает точность измерений на протяжении долгого времени. Точность измерения в нормальном положении составляет ± 0,5 мм/м.

        Преимущества

        • Надежное соединение между блоком уровня и профилем
        • Точность измерения в обычном положении 0.029°=0.5 мм/м
        • Высокое качество
        • Долгий срок службы