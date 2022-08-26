Строительный уровень Stabila тип 70 Electric 16135, 43 см

Преимущества

Легкий прямоугольный алюминиевый профиль с отверстиями для маркировки для электромонтажных работ

Маркировочные отверстия, расположенные на стандартных расстояниях, для измерения и разметки отверстий при установке выключателей и розеток за одну рабочую операцию (71 мм, согласно DIN 49075)

Уровень заменяет сразу несколько измерительных инструментов

Уровень длиной 120 см с полезными маркировочными метками (например, высотой расположения розеток над рабочей поверхностью (1150 мм), высотой расположения выключателей (1050 мм) и розеток (300 мм) от пола) и измерительными засечками

Надежная фиксация уровня при разметке благодаря защитным колпачкам с противоскользящей функцией

Пластиковые колпачки, защищающие профиль при ударах

На чувствительную измерительную поверхность нанесено специальное защитное покрытие

Уровень легко чистить благодаря гладким боковым поверхностям и электростатическому порошковому покрытию

Уникальная технология сборки уровней STABILA обеспечивает точность измерений на протяжении долгого времени

Точность измерения в нормальном положении составляет ± 0,5 мм/м

Исполнение: одна горизонтальная пузырьковая камера, одна вертикальная пузырьковая камера, одна измерительная поверхность с покрытием, отверстия для маркировки

Этот уровень позволяет электрику легко и быстро размечать расстояния между коробками под розетки и выключатели, выполняя измерения по горизонтали и вертикали за одну рабочую операцию. Двухсторонние защитные колпачки с противоскользящей функцией обеспечивают надежное удержание инструмента на любой поверхности. Инновационные решения для особых требований — специализация STABILA. Идеально подходит для электромонтажных работ, например для установки выключателей и розеток.