Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Строительный уровень Stabila тип 70 Electric 16135, 43 см
5.0
1
Найти аналог
Строительные уровни
    Строительный уровень Stabila тип 70 Electric 16135, 43 см
    Арт. Х131620070
    5.0
    1
    Строительный уровень Stabila тип 70 Electric 16135, 43 см
    Строительный уровень Stabila тип 70 Electric 16135, 43 см
      Строительный уровень Stabila тип 70 Electric 16135, 43 см
      Строительный уровень Stabila тип 70 Electric 16135, 43 см

      Строительный уровень Stabila тип 70 Electric 16135, 43 см

      Найти аналог
      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Арт. Х131620070
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stabila
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Этот уровень позволяет электрику легко и быстро размечать расстояния между коробками под розетки и выключатели, выполняя измерения по горизонтали и вертикали за одну рабочую операцию. Двухсторонние защитные колпачки с противоскользящей функцией обеспечивают надежное удержание инструмента на любой поверхности. Инновационные решения для особых требований — специализация STABILA. Идеально подходит для электромонтажных работ, например для установки выключателей и розеток.

        Преимущества

        • Легкий прямоугольный алюминиевый профиль с отверстиями для маркировки для электромонтажных работ
        • Маркировочные отверстия, расположенные на стандартных расстояниях, для измерения и разметки отверстий при установке выключателей и розеток за одну рабочую операцию (71 мм, согласно DIN 49075)
        • Уровень заменяет сразу несколько измерительных инструментов
        • Уровень длиной 120 см с полезными маркировочными метками (например, высотой расположения розеток над рабочей поверхностью (1150 мм), высотой расположения выключателей (1050 мм) и розеток (300 мм) от пола) и измерительными засечками
        • Надежная фиксация уровня при разметке благодаря защитным колпачкам с противоскользящей функцией
        • Пластиковые колпачки, защищающие профиль при ударах
        • На чувствительную измерительную поверхность нанесено специальное защитное покрытие
        • Уровень легко чистить благодаря гладким боковым поверхностям и электростатическому порошковому покрытию
        • Уникальная технология сборки уровней STABILA обеспечивает точность измерений на протяжении долгого времени
        • Точность измерения в нормальном положении составляет ± 0,5 мм/м
        • Исполнение: одна горизонтальная пузырьковая камера, одна вертикальная пузырьковая камера, одна измерительная поверхность с покрытием, отверстия для маркировки