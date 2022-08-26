Строительный уровень Stabila тип 70 Electric 16135, 43 см
Арт. Х131620070
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|2
- Этот уровень позволяет электрику легко и быстро размечать расстояния между коробками под розетки и выключатели, выполняя измерения по горизонтали и вертикали за одну рабочую операцию. Двухсторонние защитные колпачки с противоскользящей функцией обеспечивают надежное удержание инструмента на любой поверхности. Инновационные решения для особых требований — специализация STABILA. Идеально подходит для электромонтажных работ, например для установки выключателей и розеток.
Преимущества
- Легкий прямоугольный алюминиевый профиль с отверстиями для маркировки для электромонтажных работ
- Маркировочные отверстия, расположенные на стандартных расстояниях, для измерения и разметки отверстий при установке выключателей и розеток за одну рабочую операцию (71 мм, согласно DIN 49075)
- Уровень заменяет сразу несколько измерительных инструментов
- Уровень длиной 120 см с полезными маркировочными метками (например, высотой расположения розеток над рабочей поверхностью (1150 мм), высотой расположения выключателей (1050 мм) и розеток (300 мм) от пола) и измерительными засечками
- Надежная фиксация уровня при разметке благодаря защитным колпачкам с противоскользящей функцией
- Пластиковые колпачки, защищающие профиль при ударах
- На чувствительную измерительную поверхность нанесено специальное защитное покрытие
- Уровень легко чистить благодаря гладким боковым поверхностям и электростатическому порошковому покрытию
- Уникальная технология сборки уровней STABILA обеспечивает точность измерений на протяжении долгого времени
- Точность измерения в нормальном положении составляет ± 0,5 мм/м
- Исполнение: одна горизонтальная пузырьковая камера, одна вертикальная пузырьковая камера, одна измерительная поверхность с покрытием, отверстия для маркировки