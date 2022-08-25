Строительный уровень Stabila 02199
Арт. Х131620085
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|2
- Этот легкий универсальный уровень станет неотъемлемой частью любого ящика с инструментами. Благодаря компактной конструкции 70 T пригоден для работы в стесненных условиях и легко помещается в кармане рабочих брюк. Как и во всех уровнях STABILA, пузырьковые камеры и измерительные поверхности выверены относительно друг друга и надежно соединены, что обеспечивает максимальную корректность измерений на протяжении многих лет. Подходит для измерительных работ в узких пространствах. Идеальный измерительный инструмент для ремонтных работ по дому.
Преимущества
- Легкий прямоугольный алюминиевый профиль
- Компактная конструкция идеально подходит для применения в узких пространствах
- Легко помещается в чемодане для инструментов
- На чувствительную измерительную поверхность нанесено специальное защитное покрытие
- Легкая очистка благодаря гладким боковым поверхностям и электростатическому порошковому покрытию
- Пластиковые колпачки, защищающие профиль при ударах
- Уникальная технология сборки уровней STABILA обеспечивает точность измерений на протяжении долгого времени
- Точность измерения в нормальном положении составляет ± 0,5 мм/м
- Исполнение: 1 горизонтальная пузырьковая камера, 1 вертикальная пузырьковая камера, 1 измерительная поверхность с покрытием