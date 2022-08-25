Строительный уровень Stabila 02199

Преимущества



Легкий прямоугольный алюминиевый профиль

Компактная конструкция идеально подходит для применения в узких пространствах

Легко помещается в чемодане для инструментов

На чувствительную измерительную поверхность нанесено специальное защитное покрытие

Легкая очистка благодаря гладким боковым поверхностям и электростатическому порошковому покрытию

Пластиковые колпачки, защищающие профиль при ударах

Уникальная технология сборки уровней STABILA обеспечивает точность измерений на протяжении долгого времени

Точность измерения в нормальном положении составляет ± 0,5 мм/м

Исполнение: 1 горизонтальная пузырьковая камера, 1 вертикальная пузырьковая камера, 1 измерительная поверхность с покрытием

Этот легкий универсальный уровень станет неотъемлемой частью любого ящика с инструментами. Благодаря компактной конструкции 70 T пригоден для работы в стесненных условиях и легко помещается в кармане рабочих брюк. Как и во всех уровнях STABILA, пузырьковые камеры и измерительные поверхности выверены относительно друг друга и надежно соединены, что обеспечивает максимальную корректность измерений на протяжении многих лет. Подходит для измерительных работ в узких пространствах. Идеальный измерительный инструмент для ремонтных работ по дому.