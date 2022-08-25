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Строительный уровень Stabila 02199
5.0
1
Найти аналог
Строительные уровни
    Строительный уровень Stabila 02199
    Арт. Х131620085
    5.0
    1
    Строительный уровень Stabila 02199
    Строительный уровень Stabila 02199
    Строительный уровень Stabila 02199
      Строительный уровень Stabila 02199
      Строительный уровень Stabila 02199
      Строительный уровень Stabila 02199

      Строительный уровень Stabila 02199

      Найти аналог
      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Арт. Х131620085
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stabila
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Этот легкий универсальный уровень станет неотъемлемой частью любого ящика с инструментами. Благодаря компактной конструкции 70 T пригоден для работы в стесненных условиях и легко помещается в кармане рабочих брюк. Как и во всех уровнях STABILA, пузырьковые камеры и измерительные поверхности выверены относительно друг друга и надежно соединены, что обеспечивает максимальную корректность измерений на протяжении многих лет. Подходит для измерительных работ в узких пространствах. Идеальный измерительный инструмент для ремонтных работ по дому.

        Преимущества

        • Легкий прямоугольный алюминиевый профиль
        • Компактная конструкция идеально подходит для применения в узких пространствах
        • Легко помещается в чемодане для инструментов
        • На чувствительную измерительную поверхность нанесено специальное защитное покрытие
        • Легкая очистка благодаря гладким боковым поверхностям и электростатическому порошковому покрытию
        • Пластиковые колпачки, защищающие профиль при ударах
        • Уникальная технология сборки уровней STABILA обеспечивает точность измерений на протяжении долгого времени
        • Точность измерения в нормальном положении составляет ± 0,5 мм/м
        • Исполнение: 1 горизонтальная пузырьковая камера, 1 вертикальная пузырьковая камера, 1 измерительная поверхность с покрытием