Строительный уровень Stabila 02474, 600 мм

Преимущества

Точность измерения: в обычном положении 0.029°=0.5 мм/м

Гладкие боковые поверхности

Порошковое покрытие - защита от коррозии

Размер уровня с угломером тип 70W, 60 см STABILA 02474: 600 мм

Профиль из легкого металла

Немецкое качество

Уровень с угломером тип 70W, 60 см STABILA 02474 используется для определения угла отклонения конструкций. Компактен, легок, имеет металлический профиль, порошковое покрытие для защиты от коррозии. Заглушки на торцах предотвращают попадание грязи в полость инструмента.