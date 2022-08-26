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Строительный уровень Stabila 02474, 600 мм
5.0
2
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Строительные уровни
    Строительный уровень Stabila 02474, 600 мм
    Арт. Х1316200165
    5.0
    2
    Строительный уровень Stabila 02474, 600 мм

      Строительный уровень Stabila 02474, 600 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Арт. Х1316200165
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stabila
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Уровень с угломером тип 70W, 60 см STABILA 02474 используется для определения угла отклонения конструкций. Компактен, легок, имеет металлический профиль, порошковое покрытие для защиты от коррозии. Заглушки на торцах предотвращают попадание грязи в полость инструмента.

        Преимущества

        • Точность измерения: в обычном положении 0.029°=0.5 мм/м
        • Гладкие боковые поверхности
        • Порошковое покрытие - защита от коррозии
        • Размер уровня с угломером тип 70W, 60 см STABILA 02474: 600 мм
        • Профиль из легкого металла
        • Немецкое качество