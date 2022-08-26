Строительный уровень Stabila 02474, 600 мм
Арт. Х1316200165
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
- Уровень с угломером тип 70W, 60 см STABILA 02474 используется для определения угла отклонения конструкций. Компактен, легок, имеет металлический профиль, порошковое покрытие для защиты от коррозии. Заглушки на торцах предотвращают попадание грязи в полость инструмента.
Преимущества
- Точность измерения: в обычном положении 0.029°=0.5 мм/м
- Гладкие боковые поверхности
- Порошковое покрытие - защита от коррозии
- Размер уровня с угломером тип 70W, 60 см STABILA 02474: 600 мм
- Профиль из легкого металла
- Немецкое качество