Магнитный уровень Stabila 02874, 600 мм
Арт. Х1316200166
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|2
- Если требуется строительный уровень с мощными редкоземельными магнитами, целесообразнее всего выбрать эту модель. Профессионалы доверяют Type 70 М — надежному, легкому и исключительно точному измерительному инструменту. Благодаря системе с редкоземельными магнитами уровень отлично удерживается на металлических поверхностях. Многообразие моделей позволяет проводить измерения расстояний от 30 до 200 см. Как и во всех уровнях STABILA, пузырьковые камеры и измерительные поверхности выверены относительно друг друга и надежно соединены, что обеспечивает максимальную точность измерений на протяжении многих лет. Отлично подходит для измерительных работ при строительстве металлоконструкций.
Преимущества
- Уровень из легкого прямоугольного алюминиевого профиля с мощной магнитной системой на основе редкоземельного магнита для крепления на металлических конструктивных элементах обеспечивает свободу рук при выравнивании и юстировке стоек и балок
- Легкая очистка благодаря гладким боковым поверхностям и электростатическому порошковому покрытию
- Пластиковые колпачки, защищающие профиль при ударах
- Уникальная технология сборки уровней STABILA обеспечивает точность измерений на протяжении долгого времени
- Точность измерения в нормальном положении составляет ± 0,5 мм/м
- Исполнение: 1 горизонтальная пузырьковая камера, 1 вертикальная пузырьковая камера, магнитная система на основе редкоземельного магнита (в пять раз мощнее обычных ферритовых магнитов), 1 измерительная поверхность с покрытием.