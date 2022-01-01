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Магнитный уровень Stabila 02874, 600 мм
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Магнитные уровни
    Магнитный уровень Stabila 02874, 600 мм
    Арт. Х1316200166
    Магнитный уровень Stabila 02874, 600 мм
    Магнитный уровень Stabila 02874, 600 мм
      Магнитный уровень Stabila 02874, 600 мм
      Магнитный уровень Stabila 02874, 600 мм

      Магнитный уровень Stabila 02874, 600 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Арт. Х1316200166

      Характеристики

      Производитель
      		Stabila
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		2
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Если требуется строительный уровень с мощными редкоземельными магнитами, целесообразнее всего выбрать эту модель. Профессионалы доверяют Type 70 М — надежному, легкому и исключительно точному измерительному инструменту. Благодаря системе с редкоземельными магнитами уровень отлично удерживается на металлических поверхностях. Многообразие моделей позволяет проводить измерения расстояний от 30 до 200 см. Как и во всех уровнях STABILA, пузырьковые камеры и измерительные поверхности выверены относительно друг друга и надежно соединены, что обеспечивает максимальную точность измерений на протяжении многих лет. Отлично подходит для измерительных работ при строительстве металлоконструкций.

        Преимущества

        • Уровень из легкого прямоугольного алюминиевого профиля с мощной магнитной системой на основе редкоземельного магнита для крепления на металлических конструктивных элементах обеспечивает свободу рук при выравнивании и юстировке стоек и балок
        • Легкая очистка благодаря гладким боковым поверхностям и электростатическому порошковому покрытию
        • Пластиковые колпачки, защищающие профиль при ударах
        • Уникальная технология сборки уровней STABILA обеспечивает точность измерений на протяжении долгого времени
        • Точность измерения в нормальном положении составляет ± 0,5 мм/м
        • Исполнение: 1 горизонтальная пузырьковая камера, 1 вертикальная пузырьковая камера, магнитная система на основе редкоземельного магнита (в пять раз мощнее обычных ферритовых магнитов), 1 измерительная поверхность с покрытием.