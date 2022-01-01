Магнитный уровень Stabila 02874, 600 мм

Преимущества

Уровень из легкого прямоугольного алюминиевого профиля с мощной магнитной системой на основе редкоземельного магнита для крепления на металлических конструктивных элементах обеспечивает свободу рук при выравнивании и юстировке стоек и балок

Легкая очистка благодаря гладким боковым поверхностям и электростатическому порошковому покрытию

Пластиковые колпачки, защищающие профиль при ударах

Уникальная технология сборки уровней STABILA обеспечивает точность измерений на протяжении долгого времени

Точность измерения в нормальном положении составляет ± 0,5 мм/м

Исполнение: 1 горизонтальная пузырьковая камера, 1 вертикальная пузырьковая камера, магнитная система на основе редкоземельного магнита (в пять раз мощнее обычных ферритовых магнитов), 1 измерительная поверхность с покрытием.

Если требуется строительный уровень с мощными редкоземельными магнитами, целесообразнее всего выбрать эту модель. Профессионалы доверяют Type 70 М — надежному, легкому и исключительно точному измерительному инструменту. Благодаря системе с редкоземельными магнитами уровень отлично удерживается на металлических поверхностях. Многообразие моделей позволяет проводить измерения расстояний от 30 до 200 см. Как и во всех уровнях STABILA, пузырьковые камеры и измерительные поверхности выверены относительно друг друга и надежно соединены, что обеспечивает максимальную точность измерений на протяжении многих лет. Отлично подходит для измерительных работ при строительстве металлоконструкций.