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Строительный уровень Stabila 16058, 1000 мм
5.0
1
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Строительные уровни
    Строительный уровень Stabila 16058, 1000 мм
    Арт. Х131620086
    5.0
    1
    Строительный уровень Stabila 16058, 1000 мм
    Строительный уровень Stabila 16058, 1000 мм
      Строительный уровень Stabila 16058, 1000 мм
      Строительный уровень Stabila 16058, 1000 мм

      Строительный уровень Stabila 16058, 1000 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Арт. Х131620086
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stabila
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Уровень STABILA тип 80А-2, 100 см 16058 применяется для разметки и проверки различных конструкций. Имеет прочный корпус и пластмассовые заглушки, которые выполняют функцию защиты от загрязнений. Ампулы, заполненные зеленой жидкостью, надежно закреплены в корпусе. 

        Преимущества

        • Три ампулы: 2 вертикальные, 1 горизонтальная
        • Отфрезерованная измерительная поверхность
        • Профиль уровня тип 80А-2, 100 см STABILA 16058 изготовлен из легкого металла
        • Точность измерения: в обычном положении 0.029°=0.5 мм/м, измерение над головой 0.043°=0.75 мм/м
        • Простота в эксплуатации