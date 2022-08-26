Строительный уровень Stabila 16058, 1000 мм
Арт. Х131620086
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
- Уровень STABILA тип 80А-2, 100 см 16058 применяется для разметки и проверки различных конструкций. Имеет прочный корпус и пластмассовые заглушки, которые выполняют функцию защиты от загрязнений. Ампулы, заполненные зеленой жидкостью, надежно закреплены в корпусе.
Преимущества
- Три ампулы: 2 вертикальные, 1 горизонтальная
- Отфрезерованная измерительная поверхность
- Профиль уровня тип 80А-2, 100 см STABILA 16058 изготовлен из легкого металла
- Точность измерения: в обычном положении 0.029°=0.5 мм/м, измерение над головой 0.043°=0.75 мм/м
- Простота в эксплуатации