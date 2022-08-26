Строительный уровень Stabila 16058, 1000 мм

Уровень STABILA тип 80А-2, 100 см 16058 применяется для разметки и проверки различных конструкций. Имеет прочный корпус и пластмассовые заглушки, которые выполняют функцию защиты от загрязнений. Ампулы, заполненные зеленой жидкостью, надежно закреплены в корпусе.

Преимущества