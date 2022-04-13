Строительный уровень Stabila 16064, тип 80 AM, 60 см
Арт. Х131620094
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Германия
|
Родина бренда
|Германия
|
Тип
|пузырьковый
|
Количество глазков, шт
|2
- Магнитный уровень STABILA тип 80АM, 60 см 16064 оборудован двумя ампулами с флуоресцентной жидкостью, стойкой в УФ-лучам. Изделие служит для выверки отклонений разнообразных поверхностей. Уровень широко распространен в сфере строительства, ремонта и отделки помещений. Возможна установка на металлических конструкциях благодаря встроенным магнитам.
Преимущества
- Данная магнитная система в 5 раз мощнее обычной ферритовой магнитной системы
- Инструменту подходит метод измерения над головой
- Ребристый профиль - надежный захват магнитного уровня STABILA тип 80АM, 60 см 16064
- Одна высокоточная измерительная поверхность
- Две прочные ампулы: горизонтальная и вертикальная
- Точность измерения: в обычном положении 0.029°=0.5 мм/м, измерение над головой 0,043°=0.75 мм/м
- Отверстие для подвеса
- Профиль из легкого металла не поддается деформации