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Строительный уровень Stabila 16064, тип 80 AM, 60 см
5.0
1
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Магнитные уровни
    Строительный уровень Stabila 16064, тип 80 AM, 60 см
    Арт. Х131620094
    5.0
    1
    Строительный уровень Stabila 16064, тип 80 AM, 60 см

      Строительный уровень Stabila 16064, тип 80 AM, 60 см

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х131620094
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stabila
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		2
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Магнитный уровень STABILA тип 80АM, 60 см 16064 оборудован двумя ампулами с флуоресцентной жидкостью, стойкой в УФ-лучам. Изделие служит для выверки отклонений разнообразных поверхностей. Уровень широко распространен в сфере строительства, ремонта и отделки помещений. Возможна установка на металлических конструкциях благодаря встроенным магнитам.

        Преимущества

        • Данная магнитная система в 5 раз мощнее обычной ферритовой магнитной системы
        • Инструменту подходит метод измерения над головой
        • Ребристый профиль - надежный захват магнитного уровня STABILA тип 80АM, 60 см 16064
        • Одна высокоточная измерительная поверхность
        • Две прочные ампулы: горизонтальная и вертикальная
        • Точность измерения: в обычном положении 0.029°=0.5 мм/м, измерение над головой 0,043°=0.75 мм/м
        • Отверстие для подвеса
        • Профиль из легкого металла не поддается деформации