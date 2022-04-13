Строительный уровень Stabila 16064, тип 80 AM, 60 см

Преимущества

Данная магнитная система в 5 раз мощнее обычной ферритовой магнитной системы

Инструменту подходит метод измерения над головой

Ребристый профиль - надежный захват магнитного уровня STABILA тип 80АM, 60 см 16064

Одна высокоточная измерительная поверхность

Две прочные ампулы: горизонтальная и вертикальная

Точность измерения: в обычном положении 0.029°=0.5 мм/м, измерение над головой 0,043°=0.75 мм/м

Отверстие для подвеса

Профиль из легкого металла не поддается деформации

Магнитный уровень STABILA тип 80АM, 60 см 16064 оборудован двумя ампулами с флуоресцентной жидкостью, стойкой в УФ-лучам. Изделие служит для выверки отклонений разнообразных поверхностей. Уровень широко распространен в сфере строительства, ремонта и отделки помещений. Возможна установка на металлических конструкциях благодаря встроенным магнитам.