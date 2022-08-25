Строительный уровень Stabila 16403, 800 мм
Арт. Х1316200105
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
- Этот уровень создан специально для каменных работ. Благодаря запатентованной технологии защиты от ударов на верхней кромке отклонения можно корректировать легким постукиванием мастерка. Прочный усиленный алюминиевый профиль прямоугольной формы и технология сборки STABILA с залитой пузырьковой камерой обеспечивают бесперебойную работу инструмента даже в самых жестких условиях строительной площадки. Строительные уровни STABILA: точность на долгие годы. Отлично подходит для каменных работ, например при возведении стен.
Преимущества
- Сверхпрочный прямоугольный алюминиевый профиль с запатентованной пластиковой накладкой для защиты от ударов и прямой корректировки неровностей позволяет разровнять строительный материал, слегка ударяя непосредственно по ней
- Замена инструмента при этом не требуется
- Уровень с точно отфрезерованной измерительной поверхностью не оставляет следов на покрытиях, например на гладкой лицевой кладке
- Всегда на высоте глаз: вторая вертикальная пузырьковая камера, смещенная к центру, позволяет удобно считывать показания в любых положениях измерения
- Профиль с ребрами жесткости для увеличения устойчивости и надежности удерживания при работе
- Защита профиля при ударах с помощью съемных амортизирующих колпачков из двухкомпонентного материала
- Легкая очистка благодаря электростатическому порошковому покрытию
- Уникальная технология сборки уровней STABILA обеспечивает точность измерений на протяжении долгого времени
- Точность измерения в нормальном положении составляет ± 0,5 мм/м, в перевернутом (над головой) — ± 0,75 мм/м
- Исполнение: одна горизонтальная пузырьковая камера, две вертикальные пузырьковые камеры, одна отфрезерованная измерительная поверхность, система защиты от ударов