Строительный уровень Stabila 16403, 800 мм

Преимущества

Сверхпрочный прямоугольный алюминиевый профиль с запатентованной пластиковой накладкой для защиты от ударов и прямой корректировки неровностей позволяет разровнять строительный материал, слегка ударяя непосредственно по ней

Замена инструмента при этом не требуется

Уровень с точно отфрезерованной измерительной поверхностью не оставляет следов на покрытиях, например на гладкой лицевой кладке

Всегда на высоте глаз: вторая вертикальная пузырьковая камера, смещенная к центру, позволяет удобно считывать показания в любых положениях измерения

Профиль с ребрами жесткости для увеличения устойчивости и надежности удерживания при работе

Защита профиля при ударах с помощью съемных амортизирующих колпачков из двухкомпонентного материала

Легкая очистка благодаря электростатическому порошковому покрытию

Уникальная технология сборки уровней STABILA обеспечивает точность измерений на протяжении долгого времени

Точность измерения в нормальном положении составляет ± 0,5 мм/м, в перевернутом (над головой) — ± 0,75 мм/м

Исполнение: одна горизонтальная пузырьковая камера, две вертикальные пузырьковые камеры, одна отфрезерованная измерительная поверхность, система защиты от ударов

Этот уровень создан специально для каменных работ. Благодаря запатентованной технологии защиты от ударов на верхней кромке отклонения можно корректировать легким постукиванием мастерка. Прочный усиленный алюминиевый профиль прямоугольной формы и технология сборки STABILA с залитой пузырьковой камерой обеспечивают бесперебойную работу инструмента даже в самых жестких условиях строительной площадки. Строительные уровни STABILA: точность на долгие годы. Отлично подходит для каменных работ, например при возведении стен.