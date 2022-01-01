Магнитный уровень Stabila 16065, 800 мм
Арт. Х131620095
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|2
- Магнитный уровень STABILA тип 80АM, 80 см 16065 используется для обнаружения отклонений поверхностей от горизонтали или вертикали. Оснащен 2 ампулами и высокомощной магнитной системой для крепления к металлическим конструкциям. Отверстие в корпусе позволяет хранить инструмент в подвешенном состоянии.
Преимущества
- Данная магнитная система в 5 раз мощнее обычной ферритовой магнитной системы
- Инструменту подходит метод измерения над головой
- Ребристый профиль - надежный захват
- Одна высокоточная измерительная поверхность
- Две прочные ампулы: горизонтальная и вертикальная
- Точность измерения: в обычном положении 0.029°=0.5 мм/м, измерение над головой 0,043°=0.75 мм/м
- Отверстие для подвеса
- Профиль из легкого металла не поддается деформации