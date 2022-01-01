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Магнитный уровень Stabila 16065, 800 мм
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Магнитные уровни
    Магнитный уровень Stabila 16065, 800 мм
    Арт. Х131620095
    Магнитный уровень Stabila 16065, 800 мм

      Магнитный уровень Stabila 16065, 800 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Арт. Х131620095

      Характеристики

      Производитель
      		Stabila
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      1 месяц гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Магнитный уровень STABILA тип 80АM, 80 см 16065 используется для обнаружения отклонений поверхностей от горизонтали или вертикали. Оснащен 2 ампулами и высокомощной магнитной системой для крепления к металлическим конструкциям. Отверстие в корпусе позволяет хранить инструмент в подвешенном состоянии.

        Преимущества

        • Данная магнитная система в 5 раз мощнее обычной ферритовой магнитной системы
        • Инструменту подходит метод измерения над головой
        • Ребристый профиль - надежный захват 
        • Одна высокоточная измерительная поверхность
        • Две прочные ампулы: горизонтальная и вертикальная
        • Точность измерения: в обычном положении 0.029°=0.5 мм/м, измерение над головой 0,043°=0.75 мм/м
        • Отверстие для подвеса
        • Профиль из легкого металла не поддается деформации