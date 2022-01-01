Магнитный уровень Stabila 16065, 800 мм

Преимущества

Данная магнитная система в 5 раз мощнее обычной ферритовой магнитной системы

Инструменту подходит метод измерения над головой

Ребристый профиль - надежный захват

Одна высокоточная измерительная поверхность

Две прочные ампулы: горизонтальная и вертикальная

Точность измерения: в обычном положении 0.029°=0.5 мм/м, измерение над головой 0,043°=0.75 мм/м

Отверстие для подвеса

Профиль из легкого металла не поддается деформации

Магнитный уровень STABILA тип 80АM, 80 см 16065 используется для обнаружения отклонений поверхностей от горизонтали или вертикали. Оснащен 2 ампулами и высокомощной магнитной системой для крепления к металлическим конструкциям. Отверстие в корпусе позволяет хранить инструмент в подвешенном состоянии.