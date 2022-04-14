Магнитный уровень Stabila тип Pocket Magnetic 17774

Преимущества

Точность ± 1 мм/м

Пластмассовый корпус

Нижняя измерительная поверхность

Надежное соединение между блоком уровня и профилем

Быстрый контроль горизонтальной поверхности

Долгий срок службы

Уровень STABILA тип Pocket Magnetic 17774 подходит для контроля горизонтальных поверхностей. Надежно фиксируется на металлических конструкциях благодаря мощному магниту из редкоземельного материала, что обеспечивает свободу рук при работе. Небольшие габариты дают возможность переноски изделия в кармане.