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Магнитный уровень Stabila тип Pocket Magnetic 17774
5.0
2
Найти аналог
Магнитные уровни
    Магнитный уровень Stabila тип Pocket Magnetic 17774
    Арт. Х1316200111
    5.0
    2
    Магнитный уровень Stabila тип Pocket Magnetic 17774

      Магнитный уровень Stabila тип Pocket Magnetic 17774

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1316200111
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stabila
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Уровень STABILA тип Pocket Magnetic 17774 подходит для контроля горизонтальных поверхностей. Надежно фиксируется на металлических конструкциях благодаря мощному магниту из редкоземельного материала, что обеспечивает свободу рук при работе. Небольшие габариты дают возможность переноски изделия в кармане.

        Преимущества

        • Точность ± 1 мм/м
        • Пластмассовый корпус
        • Нижняя измерительная поверхность
        • Надежное соединение между блоком уровня и профилем
        • Быстрый контроль горизонтальной поверхности
        • Долгий срок службы