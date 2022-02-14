Магнитный уровень Stanley 043617 Fatmax XL, 400 мм

Преимущества

Крышки капсул уровня малой кривизны для более легкого ухода

Накладки на ручках-отверстиях прикреплены винтами к корпусу

Центральная капсула имеет увеличенный размер

Высокая точность

В два раза более мощные магниты из редкоземельных элементов

Капсулы уровня в прочных сплошных акриловых блоках

Износоустойчивость

2 фрезерованные рабочие поверхности

Надежность

Простота эксплуатации

Долгий срок использования

Прочная коробчатая конструкция

Магнитный уровень 40 см Stanley FATMAX XL 0-43-617 подходит как для бытового, так и для профессионального использования. Инструмент отличается высокой прочностью конструкции и точностью измерений. Акриловые колбы находятся в сплошных, ударопрочных блоках. Корпус выполнен из качественного материала и имеет коробчатое сечение, которое на 20% увеличивает рабочий ресурс изделия. В подошву уровня встроены мощные магниты, которые облегчают замеры на металлических поверхностях.