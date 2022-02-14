Магнитный уровень Stanley 043617 Fatmax XL, 400 мм
Арт. Х1316200127
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Таиланд
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Родина бренда
|США
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
- Магнитный уровень 40 см Stanley FATMAX XL 0-43-617 подходит как для бытового, так и для профессионального использования. Инструмент отличается высокой прочностью конструкции и точностью измерений. Акриловые колбы находятся в сплошных, ударопрочных блоках. Корпус выполнен из качественного материала и имеет коробчатое сечение, которое на 20% увеличивает рабочий ресурс изделия. В подошву уровня встроены мощные магниты, которые облегчают замеры на металлических поверхностях.
Преимущества
- Крышки капсул уровня малой кривизны для более легкого ухода
- Накладки на ручках-отверстиях прикреплены винтами к корпусу
- Центральная капсула имеет увеличенный размер
- Высокая точность
- В два раза более мощные магниты из редкоземельных элементов
- Капсулы уровня в прочных сплошных акриловых блоках
- Износоустойчивость
- 2 фрезерованные рабочие поверхности
- Надежность
- Простота эксплуатации
- Долгий срок использования
- Прочная коробчатая конструкция