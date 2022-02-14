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Магнитный уровень Stanley 043617 Fatmax XL, 400 мм
5.0
1
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Строительные уровни
    Магнитный уровень Stanley 043617 Fatmax XL, 400 мм
    Арт. Х1316200127
    5.0
    1
    Магнитный уровень Stanley 043617 Fatmax XL, 400 мм

      Магнитный уровень Stanley 043617 Fatmax XL, 400 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1316200127
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Таиланд
      Родина бренда
      		США
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Магнитный уровень 40 см Stanley FATMAX XL 0-43-617 подходит как для бытового, так и для профессионального использования. Инструмент отличается высокой прочностью конструкции и точностью измерений. Акриловые колбы находятся в сплошных, ударопрочных блоках. Корпус выполнен из качественного материала и имеет коробчатое сечение, которое на 20% увеличивает рабочий ресурс изделия. В подошву уровня встроены мощные магниты, которые облегчают замеры на металлических поверхностях.

        Преимущества

        • Крышки капсул уровня малой кривизны для более легкого ухода
        • Накладки на ручках-отверстиях прикреплены винтами к корпусу
        • Центральная капсула имеет увеличенный размер
        • Высокая точность
        • В два раза более мощные магниты из редкоземельных элементов
        • Капсулы уровня в прочных сплошных акриловых блоках
        • Износоустойчивость
        • 2 фрезерованные рабочие поверхности
        • Надежность
        • Простота эксплуатации
        • Долгий срок использования
        • Прочная коробчатая конструкция