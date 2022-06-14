Уровень Stanley I Beam 180 1-42-920
Арт. Х131620046
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Таиланд
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Родина бренда
|США
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
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- Уровень 60 см Stanley I BEAM180 1-42-920 является удобным и надежным в применении ручным измерительным инструментом, который используется как в бытовых условиях, так и в профессиональной сфере. Изделие оснащено тремя пузырьковыми капсулами - вертикальной, горизонтальной и поворотной на 180 градусов. Уровень прослужит долгие годы даже при частом использовании. Его корпус выполнен из алюминия и имеет двутавровый профиль, а по краям он защищен от деформаций при падениях с помощью специальных заглушек.
Преимущества
- Длина 60 см
- Погрешность 1,5 мм/1 м
- Центральная колба с обзором сверху
- Двутавровый профиль
- Прочность
- Легкий алюминиевый корпус
- Долгий срок службы
- Надежность
- Удобное использование
- Устойчивость к износу