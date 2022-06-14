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Уровень Stanley I Beam 180 1-42-920
5.0
3
1 250 ₽
Строительные уровни
    Уровень Stanley I Beam 180 1-42-920
    Арт. Х131620046
    5.0
    3
    Уровень Stanley I Beam 180 1-42-920
    Уровень Stanley I Beam 180 1-42-920
    Уровень Stanley I Beam 180 1-42-920
    Уровень Stanley I Beam 180 1-42-920
      Уровень Stanley I Beam 180 1-42-920
      Уровень Stanley I Beam 180 1-42-920
      Уровень Stanley I Beam 180 1-42-920
      Уровень Stanley I Beam 180 1-42-920

      Уровень Stanley I Beam 180 1-42-920

      1 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х131620046
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Таиланд
      Родина бренда
      		США
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Все характеристики
      1 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Уровень 60 см Stanley I BEAM180 1-42-920 является удобным и надежным в применении ручным измерительным инструментом, который используется как в бытовых условиях, так и в профессиональной сфере. Изделие оснащено тремя пузырьковыми капсулами - вертикальной, горизонтальной и поворотной на 180 градусов. Уровень прослужит долгие годы даже при частом использовании. Его корпус выполнен из алюминия и имеет двутавровый профиль, а по краям он защищен от деформаций при падениях с помощью специальных заглушек.

        Преимущества

        • Длина 60 см
        • Погрешность 1,5 мм/1 м
        • Центральная колба с обзором сверху
        • Двутавровый профиль
        • Прочность
        • Легкий алюминиевый корпус
        • Долгий срок службы
        • Надежность
        • Удобное использование
        • Устойчивость к износу