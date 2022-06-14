Уровень Stanley I Beam 180 1-42-920

Преимущества

Длина 60 см

Погрешность 1,5 мм/1 м

Центральная колба с обзором сверху

Двутавровый профиль

Прочность

Легкий алюминиевый корпус

Долгий срок службы

Надежность

Удобное использование

Устойчивость к износу

Уровень 60 см Stanley I BEAM180 1-42-920 является удобным и надежным в применении ручным измерительным инструментом, который используется как в бытовых условиях, так и в профессиональной сфере. Изделие оснащено тремя пузырьковыми капсулами - вертикальной, горизонтальной и поворотной на 180 градусов. Уровень прослужит долгие годы даже при частом использовании. Его корпус выполнен из алюминия и имеет двутавровый профиль, а по краям он защищен от деформаций при падениях с помощью специальных заглушек.