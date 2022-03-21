Строительный уровень Stanley 142922
Арт. Х131620048
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Таиланд
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Родина бренда
|США
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
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- Уровень 100 см Stanley I BEAM180 1-42-922 представляет собой специальный ручной инструмент, который используется в сфере строительства. Изделие представляет собой сочетание прочного, но легкого алюминиевого корпуса с двутавровым сечением, а также ударопоглощающих заглушек на торцах и трех колб. Одна из капсул имеет доступ к обзору сверху, а другая поворачивается на 180 градусов.
Преимущества
- Отверстие для надежного удержания
- Долговечность
- Длина 100 см
- Поворотная колба
- Функциональность
- Погрешность 1,5 мм/1 м
- Центральная капсула с обзором сверху
- Износоустойчивость