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Строительный уровень Stanley 142922
5.0
2
1 569 ₽
1 720 ₽
Строительные уровни
    Строительный уровень Stanley 142922
    Арт. Х131620048
    5.0
    2
    Строительный уровень Stanley 142922

      Строительный уровень Stanley 142922

      • -151 ₽
      1 569 ₽
      1 720 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х131620048
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Таиланд
      Родина бренда
      		США
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Все характеристики
      • -151 ₽
      1 569 ₽
      1 720 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Уровень 100 см Stanley I BEAM180 1-42-922 представляет собой специальный ручной инструмент, который используется в сфере строительства. Изделие представляет собой сочетание прочного, но легкого алюминиевого корпуса с двутавровым сечением, а также ударопоглощающих заглушек на торцах и трех колб. Одна из капсул имеет доступ к обзору сверху, а другая поворачивается на 180 градусов.

        Преимущества

        • Отверстие для надежного удержания
        • Долговечность
        • Длина 100 см
        • Поворотная колба
        • Функциональность
        • Погрешность 1,5 мм/1 м
        • Центральная капсула с обзором сверху
        • Износоустойчивость