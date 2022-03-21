Строительный уровень Stanley 142922

Преимущества

Отверстие для надежного удержания

Долговечность

Длина 100 см

Поворотная колба

Функциональность

Погрешность 1,5 мм/1 м

Центральная капсула с обзором сверху

Износоустойчивость

Уровень 100 см Stanley I BEAM180 1-42-922 представляет собой специальный ручной инструмент, который используется в сфере строительства. Изделие представляет собой сочетание прочного, но легкого алюминиевого корпуса с двутавровым сечением, а также ударопоглощающих заглушек на торцах и трех колб. Одна из капсул имеет доступ к обзору сверху, а другая поворачивается на 180 градусов.