Магнитный уровень Stanley143549 FATMAX
Арт. Х131620035
Характеристики
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Производитель
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
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Количество рукояток, шт
|2
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Погрешность, мм/м
|0.5
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- Персональная скидка
- Магнитный уровень 120 см Stanley FATMAX LEVEL 1-43-549 идеально подходит для выявления отклонений по горизонтали и вертикали при монтаже различных конструкций, особенно из металла, благодаря наличию встроенных мощных магнитов. Уровень удобен в удержании за счет сквозных рукояток со специальным покрытием из двухкомпонентного материала. Корпус инструмента надежно защищен от деформирования при падениях с помощью резиновых заглушек на торцах.
Преимущества
- Центральная капсула уровня “dual view” увеличенного размера
- Мощные магниты
- Две фрезерованные рабочие поверхности
- Алюминиевый корпус коробчатого сечения
- Долгий срок службы
- Износостойкость
- На 6-9 мм более широкий корпус по сравнению с другими уровнями в своем классе
- Наиболее тяжелый уровень в своем классе
- Наивысшая прочность
- Погрешность +/- 0,5 мм/м
- Одна горизонтальная и две вертикальных капсулы уровня с улучшенным обзором
- Пожизненная гарантия точности
- Надежность
- Два отверстия-ручки с накладками из двухкомпонентного материала