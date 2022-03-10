Магнитный уровень Stanley143549 FATMAX

Преимущества

Центральная капсула уровня “dual view” увеличенного размера

Мощные магниты

Две фрезерованные рабочие поверхности

Алюминиевый корпус коробчатого сечения

Долгий срок службы

Износостойкость

На 6-9 мм более широкий корпус по сравнению с другими уровнями в своем классе

Наиболее тяжелый уровень в своем классе

Наивысшая прочность

Погрешность +/- 0,5 мм/м

Одна горизонтальная и две вертикальных капсулы уровня с улучшенным обзором

Пожизненная гарантия точности

Надежность

Два отверстия-ручки с накладками из двухкомпонентного материала

Магнитный уровень 120 см Stanley FATMAX LEVEL 1-43-549 идеально подходит для выявления отклонений по горизонтали и вертикали при монтаже различных конструкций, особенно из металла, благодаря наличию встроенных мощных магнитов. Уровень удобен в удержании за счет сквозных рукояток со специальным покрытием из двухкомпонентного материала. Корпус инструмента надежно защищен от деформирования при падениях с помощью резиновых заглушек на торцах.