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Магнитный уровень Stanley143549 FATMAX
5.0
2
Найти аналог
Магнитные уровни
    Магнитный уровень Stanley143549 FATMAX
    Арт. Х131620035
    5.0
    2
    Магнитный уровень Stanley143549 FATMAX
    Магнитный уровень Stanley143549 FATMAX
    Магнитный уровень Stanley143549 FATMAX
    Магнитный уровень Stanley143549 FATMAX
    Магнитный уровень Stanley143549 FATMAX
      Магнитный уровень Stanley143549 FATMAX
      Магнитный уровень Stanley143549 FATMAX
      Магнитный уровень Stanley143549 FATMAX
      Магнитный уровень Stanley143549 FATMAX
      Магнитный уровень Stanley143549 FATMAX

      Магнитный уровень Stanley143549 FATMAX

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х131620035
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Количество рукояток, шт
      		2
      Погрешность, мм/м
      		0.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Магнитный уровень 120 см Stanley FATMAX LEVEL 1-43-549 идеально подходит для выявления отклонений по горизонтали и вертикали при монтаже различных конструкций, особенно из металла, благодаря наличию встроенных мощных магнитов. Уровень удобен в удержании за счет сквозных рукояток со специальным покрытием из двухкомпонентного материала. Корпус инструмента надежно защищен от деформирования при падениях с помощью резиновых заглушек на торцах.

        Преимущества

        • Центральная капсула уровня “dual view” увеличенного размера
        • Мощные магниты
        • Две фрезерованные рабочие поверхности
        • Алюминиевый корпус коробчатого сечения
        • Долгий срок службы
        • Износостойкость
        • На 6-9 мм более широкий корпус по сравнению с другими уровнями в своем классе
        • Наиболее тяжелый уровень в своем классе
        • Наивысшая прочность
        • Погрешность +/- 0,5 мм/м
        • Одна горизонтальная и две вертикальных капсулы уровня с улучшенным обзором
        • Пожизненная гарантия точности
        • Надежность
        • Два отверстия-ручки с накладками из двухкомпонентного материала