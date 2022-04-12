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Строительный уровень Stanley Fatmax XL 0-43-616
5.0
2
1 820 ₽
Строительные уровни
    Строительный уровень Stanley Fatmax XL 0-43-616
    Арт. Х1316200154
    5.0
    2
    Строительный уровень Stanley Fatmax XL 0-43-616

      Строительный уровень Stanley Fatmax XL 0-43-616

      1 820 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1316200154
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Таиланд
      Родина бренда
      		США
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Все характеристики
      1 820 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Уровень 40 см Stanley FATMAX XL 0-43-616 широко используется как в домашних условиях, так и в строительстве для выверки отклонений необходимых поверхностей от горизонтальности, вертикальности и угла в 45 градусов. Инструмент очень прочен и надежен в работе, он прослужит долгие годы даже при частом использовании. Уровень оснащен тремя высокоточными пузырьковыми колбами с хорошим углом обзора.

        Преимущества

        • Длительный срок применения
        • Высокая точность
        • Надежность
        • Простое использование
        • Капсулы в прочных сплошных акриловых блоках
        • Крышки капсул уровня малой кривизны
        • Две фрезерованные рабочие поверхности
        • Центральная колба увеличенного размера