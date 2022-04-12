Строительный уровень Stanley Fatmax XL 0-43-616

Преимущества

Длительный срок применения

Высокая точность

Надежность

Простое использование

Капсулы в прочных сплошных акриловых блоках

Крышки капсул уровня малой кривизны

Две фрезерованные рабочие поверхности

Центральная колба увеличенного размера

Уровень 40 см Stanley FATMAX XL 0-43-616 широко используется как в домашних условиях, так и в строительстве для выверки отклонений необходимых поверхностей от горизонтальности, вертикальности и угла в 45 градусов. Инструмент очень прочен и надежен в работе, он прослужит долгие годы даже при частом использовании. Уровень оснащен тремя высокоточными пузырьковыми колбами с хорошим углом обзора.