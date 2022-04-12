Строительный уровень Stanley Fatmax XL 0-43-616
Арт. Х1316200154
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Таиланд
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Родина бренда
|США
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
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- Уровень 40 см Stanley FATMAX XL 0-43-616 широко используется как в домашних условиях, так и в строительстве для выверки отклонений необходимых поверхностей от горизонтальности, вертикальности и угла в 45 градусов. Инструмент очень прочен и надежен в работе, он прослужит долгие годы даже при частом использовании. Уровень оснащен тремя высокоточными пузырьковыми колбами с хорошим углом обзора.
Преимущества
- Длительный срок применения
- Высокая точность
- Надежность
- Простое использование
- Капсулы в прочных сплошных акриловых блоках
- Крышки капсул уровня малой кривизны
- Две фрезерованные рабочие поверхности
- Центральная колба увеличенного размера