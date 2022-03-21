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Уровень Stanley Classic STHTI-43102
5.0
2
Найти аналог
Строительные уровни
    Уровень Stanley Classic STHTI-43102
    Арт. Х1316200120
    5.0
    2
    Уровень Stanley Classic STHTI-43102
    Уровень Stanley Classic STHTI-43102
    Уровень Stanley Classic STHTI-43102
    Уровень Stanley Classic STHTI-43102
    Уровень Stanley Classic STHTI-43102
      Уровень Stanley Classic STHTI-43102
      Уровень Stanley Classic STHTI-43102
      Уровень Stanley Classic STHTI-43102
      Уровень Stanley Classic STHTI-43102
      Уровень Stanley Classic STHTI-43102

      Уровень Stanley Classic STHTI-43102

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1316200120
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Таиланд
      Родина бренда
      		США
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Строительный уровень Stanley Classic 40 см STHT1-43102 представляет собой измерительный инструмент, с помощью которого можно определить ровность стен, пола, откосов или каких-либо других поверхностей. Длина составляет 400 мм. Данный инструмент оснащен двумя ампулами, что обеспечивает возможность проведения измерений в нескольких плоскостях.

        Преимущества

        • Погрешность: 0,5мм/м
        • Большие боковые капсулы (2 шт)
        • Новая форма корпуса коробчатого сечения
        • Лучшие эргономические характеристики
        • Более легкая чистка после использования
        • Длина 400 мм