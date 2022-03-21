Уровень Stanley Classic STHTI-43102
Арт. Х1316200120
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Таиланд
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Родина бренда
|США
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|2
- Строительный уровень Stanley Classic 40 см STHT1-43102 представляет собой измерительный инструмент, с помощью которого можно определить ровность стен, пола, откосов или каких-либо других поверхностей. Длина составляет 400 мм. Данный инструмент оснащен двумя ампулами, что обеспечивает возможность проведения измерений в нескольких плоскостях.
Преимущества
- Погрешность: 0,5мм/м
- Большие боковые капсулы (2 шт)
- Новая форма корпуса коробчатого сечения
- Лучшие эргономические характеристики
- Более легкая чистка после использования
- Длина 400 мм