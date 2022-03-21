Уровень Stanley Classic STHTI-43102

Преимущества

Погрешность: 0,5мм/м

Большие боковые капсулы (2 шт)

Новая форма корпуса коробчатого сечения

Лучшие эргономические характеристики

Более легкая чистка после использования

Длина 400 мм

Строительный уровень Stanley Classic 40 см STHT1-43102 представляет собой измерительный инструмент, с помощью которого можно определить ровность стен, пола, откосов или каких-либо других поверхностей. Длина составляет 400 мм. Данный инструмент оснащен двумя ампулами, что обеспечивает возможность проведения измерений в нескольких плоскостях.