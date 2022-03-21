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Строительный уровень Stanley Classic STHTI-43105
4.7
3
1 890 ₽
Строительные уровни
    Строительный уровень Stanley Classic STHTI-43105
    Арт. Х1316200122
    4.7
    3
    Строительный уровень Stanley Classic STHTI-43105
    Строительный уровень Stanley Classic STHTI-43105
      Строительный уровень Stanley Classic STHTI-43105
      Строительный уровень Stanley Classic STHTI-43105

      Строительный уровень Stanley Classic STHTI-43105

      1 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1316200122
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Таиланд
      Родина бренда
      		США
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		2
      Все характеристики
      1 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Строительный уровень Stanley Classicl 100 см STHT1-43105 используется для выявления отклонений плоскости и для проведения разметочных работ при строительстве. Прочный корпус оснащен ударопоглощающими заглушками. Конструкцией предусмотрены три капсулы, которые предназначены для определения отклонения поверхности по горизонтали и вертикали.

        Преимущества

        • Погрешность: 0,5мм/м
        • Большие боковые капсулы (3 шт)
        • Новая форма корпуса коробчатого сечения
        • Лучшие эргономические характеристики
        • Более легкая чистка после использования
        • Длина 1000 мм