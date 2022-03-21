Строительный уровень Stanley Classic STHTI-43105
Арт. Х1316200122
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Таиланд
|
Родина бренда
|США
|
Тип
|пузырьковый
|
Количество глазков, шт
|2
С этим товаром смотрят
- Строительный уровень Stanley Classicl 100 см STHT1-43105 используется для выявления отклонений плоскости и для проведения разметочных работ при строительстве. Прочный корпус оснащен ударопоглощающими заглушками. Конструкцией предусмотрены три капсулы, которые предназначены для определения отклонения поверхности по горизонтали и вертикали.
Преимущества
- Погрешность: 0,5мм/м
- Большие боковые капсулы (3 шт)
- Новая форма корпуса коробчатого сечения
- Лучшие эргономические характеристики
- Более легкая чистка после использования
- Длина 1000 мм