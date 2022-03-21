Строительный уровень Stanley Classic STHTI-43105

Преимущества

Погрешность: 0,5мм/м

Большие боковые капсулы (3 шт)

Новая форма корпуса коробчатого сечения

Лучшие эргономические характеристики

Более легкая чистка после использования

Длина 1000 мм

Строительный уровень Stanley Classicl 100 см STHT1-43105 используется для выявления отклонений плоскости и для проведения разметочных работ при строительстве. Прочный корпус оснащен ударопоглощающими заглушками. Конструкцией предусмотрены три капсулы, которые предназначены для определения отклонения поверхности по горизонтали и вертикали.