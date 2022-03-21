Уровень Stanley Classic STHTI-43108

Преимущества

Погрешность: 0,5мм/м

Большие боковые капсулы (3 шт)

Новая форма корпуса коробчатого сечения

Лучшие эргономические характеристики

Более легкая чистка после использования

Длина 1800 мм

Строительный уровень Stanley Classicl 180 см STHT1-43108 служит для выявления отклонений поверхностей и для проведения разметочных работ. Уровень изготовлен из высокопрочных и эргономичных материалов. Длина инструмента составляет 180 см.