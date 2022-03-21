Уровень Stanley Classic STHTI-43108
Арт. Х1316200144
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Таиланд
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Родина бренда
|США
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
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- Строительный уровень Stanley Classicl 180 см STHT1-43108 служит для выявления отклонений поверхностей и для проведения разметочных работ. Уровень изготовлен из высокопрочных и эргономичных материалов. Длина инструмента составляет 180 см.
Преимущества
- Погрешность: 0,5мм/м
- Большие боковые капсулы (3 шт)
- Новая форма корпуса коробчатого сечения
- Лучшие эргономические характеристики
- Более легкая чистка после использования
- Длина 1800 мм