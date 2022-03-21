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Уровень Stanley Classic STHTI-43108
5.0
2
Найти аналог
Строительные уровни
    Уровень Stanley Classic STHTI-43108
    Арт. Х1316200144
    5.0
    2
    Уровень Stanley Classic STHTI-43108

      Уровень Stanley Classic STHTI-43108

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1316200144
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Таиланд
      Родина бренда
      		США
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Строительный уровень Stanley Classicl 180 см STHT1-43108 служит для выявления отклонений поверхностей и для проведения разметочных работ. Уровень изготовлен из высокопрочных и эргономичных материалов. Длина инструмента составляет 180 см.

        Преимущества

        • Погрешность: 0,5мм/м
        • Большие боковые капсулы (3 шт)
        • Новая форма корпуса коробчатого сечения
        • Лучшие эргономические характеристики
        • Более легкая чистка после использования
        • Длина 1800 мм