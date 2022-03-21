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Магнитный уровень Stanley STHT1-43111
5.0
2
1 629 ₽
1 840 ₽
Магнитные уровни
    Магнитный уровень Stanley STHT1-43111
    Арт. Х1316200147
    5.0
    2
    Магнитный уровень Stanley STHT1-43111
    Магнитный уровень Stanley STHT1-43111
      Магнитный уровень Stanley STHT1-43111
      Магнитный уровень Stanley STHT1-43111

      Магнитный уровень Stanley STHT1-43111

      • -211 ₽
      1 629 ₽
      1 840 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1316200147
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Таиланд
      Родина бренда
      		США
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		2
      Все характеристики
      • -211 ₽
      1 629 ₽
      1 840 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Магнитный строительный уровень 60 см Stanley STHT1-43111 - это прочный и надежный ручной измерительный инструмент. Он оснащен двумя прочными акриловыми колбами. Изделие имеет ударопрочный корпус для продолжительной службы. Наличие магнита облегчает работу с металлическими поверхностями.

        Преимущества

        • Погрешность: 0,5 мм/м
        • Большие боковые капсулы для легкого считывания показаний
        • Новая форма корпуса коробчатого сечения
        • Лучшие эргономические характеристики
        • Более легкая чистка после использования
        • Длина 600 мм