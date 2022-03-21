Магнитный уровень Stanley STHT1-43111

Преимущества

Погрешность: 0,5 мм/м

Большие боковые капсулы для легкого считывания показаний

Новая форма корпуса коробчатого сечения

Лучшие эргономические характеристики

Более легкая чистка после использования

Длина 600 мм

Магнитный строительный уровень 60 см Stanley STHT1-43111 - это прочный и надежный ручной измерительный инструмент. Он оснащен двумя прочными акриловыми колбами. Изделие имеет ударопрочный корпус для продолжительной службы. Наличие магнита облегчает работу с металлическими поверхностями.