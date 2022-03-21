Магнитный уровень Stanley STHT1-43111
Арт. Х1316200147
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Таиланд
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Родина бренда
|США
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|2
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- Магнитный строительный уровень 60 см Stanley STHT1-43111 - это прочный и надежный ручной измерительный инструмент. Он оснащен двумя прочными акриловыми колбами. Изделие имеет ударопрочный корпус для продолжительной службы. Наличие магнита облегчает работу с металлическими поверхностями.
Преимущества
- Погрешность: 0,5 мм/м
- Большие боковые капсулы для легкого считывания показаний
- Новая форма корпуса коробчатого сечения
- Лучшие эргономические характеристики
- Более легкая чистка после использования
- Длина 600 мм