Магнитный уровень Stanley CLASSIC STHT1-43113, 1 м

Преимущества

Погрешность: 0,5 мм/м

Большие боковые капсулы для легкого считывания показаний

Новая форма корпуса коробчатого сечения

Лучшие эргономические характеристики

Более легкая чистка после использования

Длина 1000 мм

Магнитный строительный уровень 100 см Stanley STHT1-43113 применяется для определения ровности поверхности. Благодаря встроенным магнитам, данный инструмент можно использовать для работы с металлоконструкциями. Конструкцией предусмотрены большие боковые капсулы для легкого считывания показаний.