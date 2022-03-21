Магнитный уровень Stanley CLASSIC STHT1-43113, 1 м
Арт. Х1316200149
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Таиланд
|
Родина бренда
|США
|
Тип
|пузырьковый
|
Количество глазков, шт
|2
- Магнитный строительный уровень 100 см Stanley STHT1-43113 применяется для определения ровности поверхности. Благодаря встроенным магнитам, данный инструмент можно использовать для работы с металлоконструкциями. Конструкцией предусмотрены большие боковые капсулы для легкого считывания показаний.
Преимущества
- Погрешность: 0,5 мм/м
- Большие боковые капсулы для легкого считывания показаний
- Новая форма корпуса коробчатого сечения
- Лучшие эргономические характеристики
- Более легкая чистка после использования
- Длина 1000 мм