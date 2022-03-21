Магнитный уровень Stanley CLASSIC STHT1-43115, 1,5 м

Преимущества

Погрешность: 0,5 мм/м

Большие боковые капсулы для легкого считывания показаний

Новая форма корпуса коробчатого сечения

Лучшие эргономические характеристики

Более легкая чистка после использования

Длина 1500 мм

Магнитный строительный уровень 150 см Stanley STHT1-43115 обладает ударопрочной конструкцией, для продолжительной эксплуатации. Наличие встроенного магнита позволяет использовать данный инструмент при работе с металлическими конструкциями. Большие капсулы обеспечивают точный контроль над ровностью обрабатываемой поверхности.