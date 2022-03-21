Магнитный уровень Stanley CLASSIC STHT1-43115, 1,5 м
Арт. Х1316200151
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Таиланд
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Родина бренда
|США
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
- Магнитный строительный уровень 150 см Stanley STHT1-43115 обладает ударопрочной конструкцией, для продолжительной эксплуатации. Наличие встроенного магнита позволяет использовать данный инструмент при работе с металлическими конструкциями. Большие капсулы обеспечивают точный контроль над ровностью обрабатываемой поверхности.
Преимущества
- Погрешность: 0,5 мм/м
- Большие боковые капсулы для легкого считывания показаний
- Новая форма корпуса коробчатого сечения
- Лучшие эргономические характеристики
- Более легкая чистка после использования
- Длина 1500 мм