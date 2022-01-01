Поливочный набор USP 77385-1, 1/2", 5 режимов
Арт. О00000031353
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Установка
|на шланг/источник
- Поливочный набор Usp 1/2", 5 режимов 77385-1 - незаменимый помощник для полива садовых растений. Функция "автостоп" обеспечивает возможность подключения пистолета к поливочной системе и отключения от нее без перекрытия воды. Благодаря эргономичной форме пистолет-распылитель удобно лежит в руке.
Преимущества
- Надежность
- Долговечность