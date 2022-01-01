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Поливочный набор USP 77385-1, 1/2", 5 режимов
285 ₽
Наборы для поливочных шлангов
    Поливочный набор USP 77385-1, 1/2", 5 режимов
    Арт. О00000031353
    Поливочный набор USP 77385-1, 1/2", 5 режимов

      Поливочный набор USP 77385-1, 1/2", 5 режимов

      285 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000031353

      Характеристики

      Производитель
      		USP
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Установка
      		на шланг/источник
      Все характеристики
      285 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Поливочный набор Usp 1/2", 5 режимов 77385-1 - незаменимый помощник для полива садовых растений. Функция "автостоп" обеспечивает возможность подключения пистолета к поливочной системе и отключения от нее без перекрытия воды. Благодаря эргономичной форме пистолет-распылитель удобно лежит в руке.

        Преимущества

        • Надежность
        • Долговечность