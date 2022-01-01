Поливочный набор USP 77385-1, 1/2", 5 режимов

Преимущества

Надежность

Долговечность

Поливочный набор Usp 1/2", 5 режимов 77385-1 - незаменимый помощник для полива садовых растений. Функция "автостоп" обеспечивает возможность подключения пистолета к поливочной системе и отключения от нее без перекрытия воды. Благодаря эргономичной форме пистолет-распылитель удобно лежит в руке.