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Установка воздушно-плазменной резки Сибирь 120 ПР(смен.фильтр, IGBT)
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Аппараты плазменной резки
    Установка воздушно-плазменной резки Сибирь 120 ПР(смен.фильтр, IGBT)
    Арт. X1697518632
    Установка воздушно-плазменной резки Сибирь 120 ПР(смен.фильтр, IGBT)

      Установка воздушно-плазменной резки Сибирь 120 ПР(смен.фильтр, IGBT)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1697518632

      Характеристики

      Производитель
      		Сибирь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		400x250x270
      Частота, Гц
      		60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Установка воздушно-плазменной резки металла "СИБИРЬ 120ПР" с бесконтактным поджигом предназначена для ручной резки углеродистых, легированных сталей и сплавов цветных металлов толщиной до 40 мм.
        "СИБИРЬ 120ПР" обеспечивает высокую скорость реза, а так же низкую себестоимость за счет исключения использования баллонов с кислородом и горючими газами.
        Аппарат может использоваться для работы в полевых условиях при температуре до -40 С.