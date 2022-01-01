Установка воздушно-плазменной резки Сибирь 120 ПР(смен.фильтр, IGBT)
Арт. X1697518632
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|400x250x270
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Частота, Гц
|60
- Установка воздушно-плазменной резки металла "СИБИРЬ 120ПР" с бесконтактным поджигом предназначена для ручной резки углеродистых, легированных сталей и сплавов цветных металлов толщиной до 40 мм.
"СИБИРЬ 120ПР" обеспечивает высокую скорость реза, а так же низкую себестоимость за счет исключения использования баллонов с кислородом и горючими газами.
Аппарат может использоваться для работы в полевых условиях при температуре до -40 С.